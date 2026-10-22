V červnu ze vzbouřeného gymnázia odvolal kraj ředitelku Michaelu Mutl. Po dlouhém zvažování po ní školu převzal Tomáš Hofrichter, který je současně ředitelem na dalším jabloneckém Gymnáziu Dr. Antona Randy. Už tehdy mu bylo přislíbeno, že půjde o dočasný zástup.
„Stav řídit dvě školy najednou nejde protahovat donekonečna. Dopředu jsme avizovali, že výběrové řízení chceme udělat tak, aby ideálně od 1. ledna 2027 mělo Gymnázium U Balvanu novou ředitelku nebo ředitele,“ sdělil hejtman Martin Půta s tím, že si přeje, aby situace zůstala i nadále stabilizovaná a aby nový ředitel pokračoval v trendu, který zde Hofrichter nastolil.
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Zájemci mohou podávat přihlášky do poledne 23. listopadu, kromě vzdělání či praxe musejí předložit koncepci a vizi školy.
„Konkurzní komise při rozhovorech posoudí zejména jejich představu o pedagogickém směřování gymnázia, vedení učitelského sboru a schopnost koncepční práce. Zastoupeni v ní budou také pedagogický pracovník školy a členka školské rady,“ sdělila Jitka Skalická, krajská radní pro školství a sport. K jednáním přizvou také jabloneckého primátora Miloše Veleho.
Komise si může vyžádat i doplňkové hodnocení, kupříkladu psychologické. „V tomto případě určitě bude dobré vyzkoušet, co naznačila paní radní Skalická, tedy nějaký profil a posouzení nezávislým odborníkem,“ domnívá se Půta.
„Jedna věc je dobře napsat koncepci, což si myslím úplně nesouvisí se schopností řídit lidi a přesvědčit pedagogický sbor o tom, že vize dává smysl všem, nejen řediteli.“
Protesty studentů
Současně se ohradil proti systému volby ředitele z pohledu zřizovatele, tedy Libereckého kraje, který má v konkurzní komisi menšinu.
„To znamená, že rozhodnou lidé, kteří, když je v té škole nějaký problém, za to nemají žádnou odpovědnost. Ani praktickou při řízení školy, ani politickou – jako když se sejde tři sta dětí před školou a vyjadřují nahlas svou nespokojenost,“ připomněl hejtman vypjatou atmosféru, jež vyvrcholila počátkem června, kdy se studenti před gymnáziem loučili s bývalým učitelem anglického jazyka, který dostal výpověď.
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Protesty studentů, k nimž se přidali i někteří pedagogové, doprovázely transparenty. Ředitelku Mutl, která vedla školu od srpna 2024, během nich bojovně naladění protestující dokonce vypískali.
Studenti si v obavě o budoucnost školy stěžovali například na nejistotu, jež na gymnáziu panovala, na Mutl se snášela kritika také za nedostatečnou komunikaci nebo za toxické klima.
Na vedení kraje se obraceli pedagogové a krize se prohlubovala. Někteří učitelé podali výpověď a ze statistik bylo patrné, že ubylo také uchazečů o tamější studium.
Ředitelka není jediným viníkem situace
K odstoupení před letními prázdninami vyzvali Mutl studenti, školská rada i jablonečtí zastupitelé spolu s primátorem. O odvolání následně rozhodli krajští radní na mimořádném jednání v tajné volbě.
„Ředitelem školy je s platností od 23. června pan ředitel Tomáš Hofrichter. Děkuji za veškerou dosavadní spolupráci,“ uvedla tehdy odcházející Michaela Mutl. Půta na briefingu k odvolání zdůraznil, že ředitelku nevidí jako jediného viníka situace, k níž na gymnáziu došlo.
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Radní Skalická očekává, že pohovory s uchazeči budou probíhat zhruba v polovině prosince, podle školského zákona mohou trvat v rozmezí 15 až 60 minut. Radní počítá s delší variantou, při níž bude čas, aby se jednotliví členové komise mohli doptat například na podrobnosti týkající se koncepce školy.
„Během pohovorů se hodně ukáže, jak kdo umí reagovat na dotazy. Nejde třeba ani tak o správnou odpověď, jako spíše o to, jakým způsobem se s tím dotyčný umí vypořádat a jestli je připraven,“ vyzdvihla Skalická s tím, že členové komise mají podepsanou mlčenlivost, což napomáhá otevřené diskusi o případné vhodnosti, či nevhodnosti jednotlivých kandidátů.
Komise poté sestaví pořadí uchazečů a radě kraje předloží své doporučení.
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22. června 2026