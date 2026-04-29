Historie i les v unikátním 270stupňovém kině. Opravené infocentrum otevírá

Turisté se budou moci podívat do nově zrekonstruovaného informačního centra v Hradčanech na Českolipsku. Stěny jsou osazené novými informačními panely. Návštěvníky upoutá třeba interaktivní 3D mapa regionu, která stojí uprostřed místnosti. Lidé si mohou vybrat z několika projekcí.
Informační centrum se po rekonstrukci otevře lidem. Z původních interiérů zůstaly jen některé dřevěné obklady. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

„Je tu třeba lesnická mapa, kde uvidíme stáří porostů. Na další můžeme vidět snímky krajiny v minulosti v porovnání s dneškem, vidíme, že většinu ploch už pohltil les,“ přiblížil Jan Blažek, výrobní náměstek divize Mimoň Vojenských lesů a statků (VLS), které mají infocentrum a celou oblast na starosti.

Velkým lákadlem je unikátní 270stupňové kino. „Člověk si tam může zažít pocit, jako kdyby byl v lese, ale aniž by mu byla třeba zima. Je to prostor určený ke zklidnění. Jsou tam ve smyčce čtyři pětiminutová videa,“ popsal Jan Kobr, lesní pedagog VLS, který rekonstrukci centra připravoval.

Z původních interiérů infocentra zůstaly jen některé dřevěné obklady. Nové informační panely nad nimi se věnují historii regionu. „Je to zaměřené i na armádu. Třeba za první republiky tu chovali koně, tak je tu odkaz na vojenské hříbárny. Část panelů je věnována i letišti v Hradčanech a prostoru, na kterém se vystřídalo několik armád,“ nastínil Kobr.

Nechceme panely, ale přírodu. Uvažovaná elektrárna v Ralsku naráží na odpor

Na své si přijdou i malé děti, pro které v centru připravili malou lezeckou stěnu nebo třeba skluzavku. Otevřeno tam bude od května do poloviny října, vstup je zdarma. Rekonstrukce trvala zhruba půl roku a vyžádala si necelé čtyři miliony korun.

„Expozice už neodpovídala potřebám. Spousta věcí se rozpadala, bylo to potřeba opravit,“ objasnil Blažek s tím, že by pro návštěvníky měl být v centru nejzajímavější pohled do historie regionu. Tu dokládá také třeba část stromu, na jehož letokruzích jsou vyznačené vybrané historické události.

Na znovuotevření se vypravila také první skupina studentů z gymnázia v nedaleké Mimoni. „Moc se mi to líbí, především expozice s ptactvem, kde je možné přehrát si, jaké vydávají zvuky. Ocenila bych tu trochu víc z myslivosti, více trofejí. Ale vynahrazují to panely, na kterých jsou zvířata vyobrazena,“ pověděla studentka Anna Šťastná.

Téměř stoletá vojenská historie

Vzdělávací aktivity jsou dnes nedílnou součástí činnosti VLS. „Vždy jsem se školami chodil na naši naučnou stezku Jeřáb a začínali jsme tady v informačním centru. To se nezmění, ale dalším bonusem je, že s dětmi mohu probrat i tu historii,“ dodal pedagog Kobr.

Vojenská historie oblasti sahá k začátku dvacátého století a do devadesátých let se tam vystřídalo hned několik armád. Kromě československé armády tam za druhé světové války cvičili Němci, později i Izraelci. Po roce 1968 ho dlouhou dobu využívala sovětská armáda.

„Po roce 1991 vojenský újezd zanikl a celé území se otevřelo veřejnosti,“ dodal ekonomický ředitel VLS Radek Placanda.

