Recenzenti ocenili restauraci bratrů z Nepálu. V Liberci se cítí jako doma

Cenu udělila společnost Google, díky které mohou zákazníci restaurace hodnotit. Sagarmatha se svým hodnocením 4,9 hvězdičky z celkových pěti možných zvítězila v Libereckém a Ústeckém kraji a zařadila se po bok dalších devíti podniků.

„Ocenění Křišťálový špendlík sice předává Google na základě hodnocení podniků v Mapách a ve Vyhledávání, ale ve skutečnosti je to vlastně cena uživatelů. Za každou recenzí je spokojený zákazník, který to místo navštívil, byl z něj nadšený, a proto mu udělil to nejlepší hodnocení. Podniky jsme chtěli touto cestou odměnit za jejich práci,“ říká mluvčí Googlu Iva Fialová.

Restauraci Sagarmatha, která nese název po národním parku v Nepálu, otevřeli před dvěma lety bratři Kiran a Kishor Rayamajhiovi.

„Jsme vděční, že nám naši zákazníci zachovávají lásku,“ váží si ocenění Kishor Rayamajhi.

„Liberec mi připomíná naše rodné město, které leží kousek od Káthmándú v Nepálu. Je tu stejný výhled na kopce a lesy,“ vysvětluje jeho bratr Kiran.

Pokrmy z pece i tradiční omáčky

Restaurace se nachází v historickém domě U Zeleného stromu a přestože příliš nezaujme interiérem, který podle recenzí připomíná jídelnu, návštěvníci se sem vracejí na autentické indické a nepálské speciality. Na menu najdou pokrmy z tandoori pece, ale i tradiční omáčky jako kari, korma nebo vindaloo.

„Sagarmatha je skvělou ukázkou toho, že se v Česku může dařit i cizokrajné a pro nás netradiční kuchyni. Bratři Rayamajhiové jsou neuvěřitelně pracovití, milují to, co dělají, a jejich zákazníci to očividně dokážou ocenit,“ říká blogerka Eliška Hudcová, která Křišťálový špendlík předávala.

Cena putovala do Liberce z nedalekého Kamenického Šenova. Zdejší skláři ji vyrobili podle návrhu českého studia Klimchi. „Bublinky sody, které vytvořily uvnitř každého špendlíku neopakovatelnou kresbu, představují tisíce míst nacházejících se na Mapách Google,“ dodává designér František Jungvirt.