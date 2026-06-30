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Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Jan Pešek
  11:48
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
7 fotografií
Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou zákazníkům navrhnout novou kuchyň či další části interiéru.

„Online nakupování je skvělé na doplňky nebo solitérní nábytek, ale když plánujete novou kuchyň, ložnici nebo dětský pokoj, dáváte přednost osobnímu setkání s odborníkem. Dosud museli obyvatelé Liberce kvůli takové službě cestovat až do Prahy,“ říká Radovan Galamboš, regionální manažer pro expanzi IKEA.

Nové plánovací studio se nachází v prvním patře obchodního centra a na ploše 100 metrů čtverečních nabízí zákazníkům nejen odborné poradenství při zařizování domova, ale také možnost osobně si prohlédnout a vyzkoušet vybraný sortiment, barvy a materiály.

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.
7 fotografií

Návštěvníci si zde také mohou přímo zakoupit drobné doplňky jako populární vonné svíčky, kuchyňské náčiní, dekorace nebo bytový textil.

„Plánovací studio je menší, flexibilní a kompaktní formát, který vhodně doplňuje lokality, kde vidíme potenciál, ale bohužel tam nemáme náš klasický obchodní dům. Zároveň tím posilujeme pozici v Liberci, kde už od roku 2020 máme výdejní místo, které nám funguje velmi dobře,“ pokračuje Galamboš a zmiňuje, že zákazníci si mohou vyzvednout objemnější online objednávky v bezprostřední blízkosti centra, menší zásilky pak v nedalekých výdejních boxech.

Pomoc s reklamacemi

Podle Filipa Urbana, vedoucího plánovacích studií IKEA, umožní nová pobočka společnosti plnit zákazníkům jejich sny o bydlení.

„Naši odborní konzultanti zákazníkům pomohou s výběrem a plánováním kuchyní, úložných prostor, případně i dalších systémů. Zároveň jsou schopni pomoci s výběrem celého sortimentu IKEA. A když se něco nepovede, pomůžou zákazníkům řešit jejich reklamace,“ domnívá se Urban.

Na slavnostní otevření plánovacího centra dorazil i primátor Liberce Jaroslav Zámečník. „Za život si někdo jednou, někdo dvakrát, někdo třikrát kompletně promění svou kuchyň a splní si tím sen. I proto jsem rád, že je IKEA tady a že bude moci Liberečanům a lidem z okolí takovéto sny pomáhat plnit a odborně jim radit. A pokud bych jednou kuchyň měnil, i já moc rád přijdu právě sem“.

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