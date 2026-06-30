Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

„Online nakupování je skvělé na doplňky nebo solitérní nábytek, ale když plánujete novou kuchyň, ložnici nebo dětský pokoj, dáváte přednost osobnímu setkání s odborníkem. Dosud museli obyvatelé Liberce kvůli takové službě cestovat až do Prahy,“ říká Radovan Galamboš, regionální manažer pro expanzi IKEA.
Nové plánovací studio se nachází v prvním patře obchodního centra a na ploše 100 metrů čtverečních nabízí zákazníkům nejen odborné poradenství při zařizování domova, ale také možnost osobně si prohlédnout a vyzkoušet vybraný sortiment, barvy a materiály.
Návštěvníci si zde také mohou přímo zakoupit drobné doplňky jako populární vonné svíčky, kuchyňské náčiní, dekorace nebo bytový textil.
„Plánovací studio je menší, flexibilní a kompaktní formát, který vhodně doplňuje lokality, kde vidíme potenciál, ale bohužel tam nemáme náš klasický obchodní dům. Zároveň tím posilujeme pozici v Liberci, kde už od roku 2020 máme výdejní místo, které nám funguje velmi dobře,“ pokračuje Galamboš a zmiňuje, že zákazníci si mohou vyzvednout objemnější online objednávky v bezprostřední blízkosti centra, menší zásilky pak v nedalekých výdejních boxech.
Pomoc s reklamacemi
Podle Filipa Urbana, vedoucího plánovacích studií IKEA, umožní nová pobočka společnosti plnit zákazníkům jejich sny o bydlení.
„Naši odborní konzultanti zákazníkům pomohou s výběrem a plánováním kuchyní, úložných prostor, případně i dalších systémů. Zároveň jsou schopni pomoci s výběrem celého sortimentu IKEA. A když se něco nepovede, pomůžou zákazníkům řešit jejich reklamace,“ domnívá se Urban.
Na slavnostní otevření plánovacího centra dorazil i primátor Liberce Jaroslav Zámečník. „Za život si někdo jednou, někdo dvakrát, někdo třikrát kompletně promění svou kuchyň a splní si tím sen. I proto jsem rád, že je IKEA tady a že bude moci Liberečanům a lidem z okolí takovéto sny pomáhat plnit a odborně jim radit. A pokud bych jednou kuchyň měnil, i já moc rád přijdu právě sem“.