Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, kritikům vadí opomenuté detaily

Autor:
  10:43
Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i náročný kopcovitý úsek z Tanvaldu do Kořenova včetně ozubnicových výhybek, převzali dobrovolníci ze spolku Zubačka koncem loňského roku. Opraveným motorákem se cestující poprvé svezou v pátek 22. května.
Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném" laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. | foto: Železniční společnost Tanvald, o. p. s.

„Spodek vozu je červený a vršek krémový,“ vysvětluje původ slangového označení barvy nátěru Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, o. p. s. „Tyto motorové vozy se po roce 2000 kompletně renovovaly a někteří nám vyčítají, že sice dáváme původní lak z roku 1969, ale že neměníme úplně všechny věci do stavu z roku 69,“ říká.

Pohledové prvky, které nemají vliv na bezpečnost, například kryty světel, do původního stavu vrátili, ale třeba dveře – kvůli bezpečnosti cestujících – nechali ve stavu po rekonstrukci.

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Hydru představí už v pátek od 17:30 na Muzejní noci, cestující se budou moci svézt z Kořenova přes Turnov do Liberce a dále na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Kořenov.

Na staronový lak přispěla i veřejnost

„V Kořenově jsme připravili netradiční noční prohlídku muzea a výtopny, alternativně mohou zájemci vyjet parním vlakem do Szklarske Poreby,“ líčí Petr Prokeš. „Ve spolupráci s Českými drahami a Nadačním fondem Svět železnic se nám podařilo zachránit vůz 854. 225 (M 296. 2025) pro budoucí generace. Jedná se navíc o poslední vyrobený vůz ze série M 296.2,“ uzavírá Prokeš s tím, že náklady potřebné na opravu přesahují 650 tisíc korun. Část prostřednictvím sbírky spolufinancovala také veřejnost.

Návrat Hydry na Zubačku by podle něj nebyl možný bez party nadšenců a dobrovolníků, kteří ve svém volném čase v kořenovské výtopně pečují o podobná historická železniční vozidla, jež nevracejí do života pouze jako exponáty, ale jako vlaky, které jsou schopné obstát na trati.

Zatímco jí podobné vozy z tratí v České republice postupně mizí, protože je vytlačují modernější jednotky, Hydra opět vyjede ve dnech 4. a 5. července.

21. května 2026  10:43

