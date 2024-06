Hubáček, to není jen Ještěd. Výstava ukazuje architekta jako autora i osobnost

„Karel Hubáček se konečně vrací do domovského Liberce jako svébytná osobnost a my ho chceme představit nejen jako autora Ještědu, ale jako autora širokého architektonického díla a přiblížit jeho osobnost,“ představuje hlavní záměr výstavy jeden z dvojice kurátorů Luděk Lukuvka.

Teprve druhá výstava věnovaná osobnosti a dílu českého architekta je součástí oslav 100. výročí jeho narození. Čelní představitel novodobé renesance stavitelského umění 20. století tvoří nerozlučnou dvojici s kanceláří SIAL. Zatímco SIALu již v minulosti byly věnované velké výstavy, dílo a osobnost Karla Hubáčka paradoxně zastiňuje jeho nejslavnější stavba hotelu a vysílače na Ještědu.

„Karel Hubáček, i jako spousta jiných architektů, toho více nepostavil, než postavil. Byla to složitá doba, ne vše se uskutečnilo. Ale těch šest hlavních realizovaných staveb tu návštěvníci uvidí,“ zmiňuje se Lukuvka kromě Ještědu také o architektově rodinném montovaném domu, kinu Máj v Doksech, vodárenské vyrovnávací věži v Praze nebo třeba o koncertní síni Kulturního domu v Teplicích. Mezi návrhy, které nespatřily světlo světa, patří například dostavba libereckého Naivního divadla nebo experimentální divadlo DAMU v Praze.

V menším sále Severočeského muzea dále čeká na návštěvníky také nový dokument, který vznikl v produkci Paměti národa a představuje architektův život. Nechybí tu modely některých staveb, vzácné dokumentární fotografie původní podoby i současného stavu Hubáčkovy architektury ani fotografie z jeho života.

„Fotografie jsou z různých zdrojů, ať už to jsou instituce jako Národní technické muzeum a Severočeské muzeum, tak hlavně pochází ze soukromého archivu rodiny. To si myslím, že bude moc pěkné, protože tam budou dodnes nepublikované fotografie z mládí, které ukazují, jak se v průběhu let měnil Karel Hubáček nejen vizuálně, ale i osobnostně. Hubáčků bylo totiž několik, my chceme připomenout Hubáčka padesátých, šedesátých, sedmdesátých a pozdních osmdesátých let, která pro něj nebyla vůbec veselá. Kvůli normalizaci nemohl realizovat spoustu staveb,“ zdůrazňuje Lukuvka.

Prohlídky montovaného domu

Vedle výstavy, která potrvá až do 6. října letošního roku, se veřejnosti otevře jako doprovodný program také Hubáčkův rodinný montovaný dům v Lidových sadech. Ten byl doposud přístupný pouze virtuálně, od 18. června v něm budou probíhat také komentované prohlídky.

„Každé úterní odpoledne bude věnováno prohlídce domu. Zájemci si budou moci kupovat vstupenky buď přes recepci v Severočeském muzeu nebo přes portál GoOut. Limit prohlídky je z prostorových důvodů patnáct lidí,“ upřesňuje informace ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

„Předpokládám, že zájem bude veliký. Brzy budeme vypisovat výběrové řízení na specialistu, který bude mít na starosti tento dům. Do budoucna by se měl stát dokumentačním centrem architektury, aby to nebylo jen o tomto jednom výkřiku při stoletém výročí, ale aby vzniklo místo, kde se budeme věnovat architektuře a osobnostem architektury Libereckého kraje,“ podotýká.