Hrobky Porsche a Ginzkey hledají majitele, jinak je není možné opravit

Patřili mezi nejvýznamnější osobnosti. Fabrika Ginzkey vyvážela koberce do celého světa, do rodiny Porsche se zase narodil věhlasný konstruktér. Hrobky obou rodů teď chtějí Vratislavice opravit. Má to ale háček. Nikdo neví, komu pietní místa patří.