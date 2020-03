Němci otáčejí auta u hranic s Polskem. „Dál nesmíte,“ zastavují je policisté

Německo bylo zařazeno mezi rizikové státy, od nedělní půlnoci tam má patřit i Polsko. Jen v sobotu takto policie vrátila zpět do Německa u polské hranice v Hrádku nad Nisou stovky aut.



„Od osmé hodiny ráno a do poledne, kdy tu stojím, jsme vrátili zpět 86 Němců. A to nepočítám ty, kteří nás zahlédnou a sami se s autem otočí a jedou zpátky. Asi to zkoušejí,“ svěřil se policista z útvaru cizinecké policie, který v sobotu hlídkoval na státní hranici mezi Hrádkem nad Nisou a polským Porajówem.

Trojzemí je specifické

Hraniční přechod v Hrádku je totiž specifický. Jen kousek v polském vnitrozemí totiž polské území přetíná německá hranice. A Němci využívali cestu do Česka přes Polsko, které v tomto týdnu ještě mělo otevřené hranice.

„Čechům necháváme volný průjezd, pokud sem ale přijíždí někdo z rizikové oblasti, kam je zařazeno aktuálně 15 států, neumožníme jim vjezd. Čechům, kteří se přes Polko vracejí z Německa, doporučujeme kontaktovat jejich lékaře a podrobení se karanténě,“ oznámil liberecký policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Kontroly aut probíhají i na silnici R35 z polské Sieniawky. Zde je záchytů méně, za několik hodin hlídky zde policisté odhalili a vrátili zpět jen šest aut s německou espézetkou. „Jsou naštvaní, ale chápou, že je to opatření, se kterým nikdo nic nenadělá,“ svěřil se dopravní policista na odstavném pruhu.

Němka: Zátarasy nás děsí

Úplně uzavřené jsou hraniční přechody s Německem, které jsou v Libereckém kraji v Petrovicích u Jablonného v Podještědí a v Krompachu. Do Jonsdorfu a Lückendorfu se tudy lidé autem nedostanou. Během sobotní dne sem proudili Němci, kteří si fotili betonové zátarasy a nevěřícně kroutili hlavami.

„Asi je to potřeba. Ale jsme teď ještě víc vystrašení, působí to zlověstně. Obzvlásťe pro nás, kdo jsme zažili zadrátované hranice,“ krčila rameny Anna, učitelka z německého Olbersorfu, která se přijela podívat s manželem k hranicím Lückendorf/Petrovice.

Omezena je i vlaková doprava. Přeshraniční vlaková linka Liberec–Varnsdorf měla původně dojet až do Varnsdorfu bez zastávek na německém území, ovšem kvůli novým opatřením, které od neděle 15. března zavede Polská republika, bude nyní tento vlak končit již ve stanici Hrádek nad Nisou. Průjezd po železniční trati přes polské území mezi Žitavou a Hrádkem nad Nisou bude uzavřen.