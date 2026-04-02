Hitlerovy obrazy i šlechta na cestách. Památky lákají na novinky, ale zdraží

Matěj Klimša
  10:57
Turisté se mohou od druhého dubna znovu vypravit na kterýkoliv ze státních hradů a zámků. Národní památkový ústav (NPÚ) jich v Libereckém kraji spravuje celkem osm. Návštěvníci si na nich mohou všimnout i řady novinek. Začínající sezonu ale neminulo zdražování vstupného.
foto: Matyas Gal

Státní hrad a zámek Frýdlant v severních Čechách
„Tím, že se nám zahájení sezony potkává s Velikonocemi, všechny památky budou otevřené do Velikonočního pondělí bez zavíracího dne,“ řekla mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová. Správci památek na Velikonoce plánují také doprovodné akce.

„Velikonoční program je připraven na Grabštejně, Lemberku, Hrubém Rohozci i na Bezdězu,“ dodal ředitel územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Kromě oslav Velikonoc vstoupí hrady a zámky do nové sezony i s vyšším vstupným na některých památkách. Návštěvníci si na Liberecku připlatí dvacet korun.

„Bohužel státní rozpočet nám v tuto chvíli nezaručuje navýšení příspěvků na provoz. Úprava se dotkla zámků Hrubý Rohozec, Lemberk a Zákupy, kde základní vstupné bude 220 korun. Zrovna tak dorovnáváme vstupné na hradě Trosky, od letošní sezony zde bude 180 korun,“ přiblížila Bidlasová.

Od sklepa po podkroví

Náklady na provoz a údržbu památek dlouhodobě rostou. NPÚ ale věří, že během roku už s cenami nebude muset hýbat. „V platnosti zůstávají všechny dosavadní slevy na vstupné,“ doplnila mluvčí s tím, že na sezonu je vše připravené.

Největší novinky si připravili správci ve Frýdlantu. Do prohlídkového okruhu se vrátí interiéry v podkroví, které byly v loňském roce nepřístupné kvůli opravě střech. V současné chvíli je zámek také po několika letech bez lešení. „Ale nezvykejte si, už se začalo stavět nové, což je ale dobrá zpráva, protože se pokračuje v obnově. Provoz nebude omezen,“ ujistil kastelán Jiří Holub.

V létě tam přidají také nový prohlídkový okruh, který návštěvníky zavede do běžně nepřístupných míst, jako je třeba sklepení. Prohlídky ale budou jen pro malé skupiny a budou se konat jen výjimečně.

Kočáry v konírně

Malá konírna na zákupském zámku připravuje novou expozici historických kočárů, které tam zapůjčí Národní technické muzeum. „Bude jich celkem třináct. Budou tam sportovní i lovecké kočáry a zlatým hřebem prohlídky bude kočár, ve kterém císař Ferdinand Dobrotivý, nejvýznamnější majitel zámku, jezdíval po Praze,“ popsal tamní kastelán Vladimír Tregl.

Kromě toho na zámku vystaví uschované obrazy, které patřily do soukromého vlastnictví Adolfa Hitlera.

„V letošním roce je ale plánujeme ukázat návštěvníkům, a to symbolicky o prodlouženém víkendu 8. až 10. května, protože osvobození souvisí i s tím, proč se obrazy staly majetkem Československa a proč jsou na zámku,“ přiblížil Tregl a dodal, že jde o díla německého realismu.

Lanovky i záchody

Hrad Bezděz se zase pyšní přípojkou vody. „Budeme mít klasické splachovací záchody. Konečně se Bezděz dostává do civilizace. Toalety budou u pokladny volně k dispozici,“ zaradoval se kastelán Bezdězu Kamil Seidl, který upozornil, že voda ale nebude pitná.

Novou tam mají i nákladní lanovku. „Umožňuje nám kvalitně zajistit provoz a hlavně stavební akce. Teď nás čeká dokončení opravy zdí pod kaplí,“ objasnil Seidl. Opravovat se bude i střecha na královském paláci.

Zámek Lemberk připravuje na 25. dubna obléhání zámku. „Akce divákům připomene boje za napoleonské války, které se u nás na počátku 19. století odehrávaly,“ vylíčila kastelánka Renata Černá, která zároveň připomněla, že letos uplyne patnáct let od převezení ostatků svaté Zdislavy na Lemberk.

Grabštejn v nové sezoně představí třeba nově upravené místnosti, které se věnují renesančním dějinám hradu. „V letošním roce je naplánována oprava střechy a balkonu na jihovýchodním nároží hradu, oprava opěrné zídky na jižním průčelí a bude dokončeno restaurování sgrafit na jižní a západní fasádě objektu,“ popsala mluvčí Bidlasová.

Nejasná budoucnost Hrubého Rohozce

Na Sychrově budou lidé moci nahlédnout do rohanského archivu, který se po letech vrátil do své historické podoby. V létě pak na zámku otevřou zkrácený prohlídkový okruh pro návštěvníky, kteří nechtějí jít na dlouhou prohlídku.

Návštěvníci Trosek se mohou i letos těšit na oblíbené lanochodce, kteří budou přecházet mezi věžemi. Nebudou chybět ani úspěšné večerní prohlídky s názvem Krátká cesta dějinami.

Dědička rodu Walderode získá mobiliář zámku Hrubý Rohozec, NPÚ se neodvolá

Zástupci NPÚ zároveň jednají o budoucnosti zámku Hrubý Rohozec a jeho mobiliáři s restituentkou Johannou Kammerlanerovou, které soud mobiliář vydal.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby NPÚ mohl spravovat jak objekt, tak mobiliář,“ konstatovala Bidlasová. NPÚ teď čeká na písemné vyhotovení rozsudku. „Nebudeme se odvolávat vůči mobiliáři nespornému. Nemůžeme ale vydávat předměty, u kterých není ztotožněno, že patřily na Hrubý Rohozec,“ dodala. Odvolání tedy zatím vyloučit nelze.

Aristokraté na cestách

Na všech památkách se také letos správci zaměří na šlechtu na cestách. Speciální výstavy připomenou 19. století, kdy se díky rozvoji železnice, paroplavby a později automobilové dopravy zásadně proměnilo cestování a z aristokratů se stávali turisté. „V našich depozitářích máme velké množství suvenýrů z cest, palubní lístky, deníky nebo třeba fotografie,“ vylíčila Bidlasová.

Hrady a zámky se také více zaměří na návštěvníky ze zahraničí. „Polští turisté rádi navštěvují Frýdlant, ale byli bychom rádi, kdyby svůj zájem rozšířili i na další památky, takže jsme vydali čtyřjazyčné informační materiály, které jsou na našich objektech k dispozici,“ objasnila mluvčí.

Za loňský rok na státní hrady a zámky v Libereckém kraji zavítalo více než 440 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 60 tisíc více, než v roce 2024. „Skokanem roku byl zámek Zákupy i díky obnovenému hospodářskému dvoru a také samozřejmě hrad Trosky, který vyhledávali příznivci hry KCD live,“ uzavřela Bidlasová. Návštěvnická sezona letos potrvá do 1. listopadu.

