Památky lákají na letní program, turisty vábí princezna i Honza Dědek

Celoročně otevřený zámek Sychrov nabízí přes letní prázdniny několikrát denně prohlídku s princeznou, a to od pondělí do neděle.

„K zakoupení je také hra do zámecké zahrady, v bývalé konírně je umístěna výstava voskových figurín připomínající nejenom české dějiny. Pro dospělé je červenec i srpen na Sychrově nabitý kulturními akcemi, například v polovině července je to oblíbená show 7 pádů Honzy Dědka, připraveny jsou muzikály a divadelní představení na nádvoří a v zahradě,“ odhaluje Lucie Bidlasová, mluvčí Územní památkové správy Sychrov z Národního památkového ústavu.

Zámek Zákupy zase nabízí dětským návštěvníkům prohlídky s princeznou a také výstavu o čertících. „Nově je zde panelová výstava věnovaná následníkovi trůnu, arcivévodovi Františku Ferdinandu d´Este, která připomíná 160 let od jeho narození,“ vyjmenovává Bidlasová.

Novinky na léto nechybí ani na zřícenině hradu Trosky. „Zde je připraven doprovodný kulturní program – přednášky, lukostřelba, šermíři, oblíbení lanochodci a pravidelné večerní promítání českých filmových klasik,“ upozorňuje mluvčí.

Hrad Grabštejn nabídne hrané prohlídky připomínající Harrachy a dětský návštěvník zde může hledat klíč od truhlice s pokladem. Lemberk zpřístupňuje středověkou věž a také Bredovský letohrádek, chystají se zde komponované večery se známými herci a zpěváky.

„Dětské zkrácené prohlídky nabízejí již celosezonně na zámku Hrubý Rohozec, a to od úterý do neděle. Prohlídka vede druhým patrem zámku, kde se nachází dětské pokoje, a vede ji nekostýmovaný průvodce. Do prázdninového programu zařazuje správa zámku také kostýmované prohlídky a varhanní soboty,“ láká Lucie Bidlasová.

„Celosezonně je dětská prohlídka nabízena na Frýdlantě, zábavné objevování hradu za pomoci razítek a s odměnou na závěr čeká rodiny s dětmi na Bezdězu, kde se také pořádají hradní slavnosti a šermířské turnaje.“