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Čaroděj Landa, záchranář Klus. Hrady CZ se pod Bezdězem rozloučily s létem

Jan Pešek
  19:02
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
51 fotografií
Téměř dvě desítky muzikantů se během pátku a soboty představily na festivalu Hrady CZ, který pod Bezdězem zakončil svou letní šňůru. Hlavní hvězdou byl zpěvák Daniel Landa, fanoušky zaujali i Tomáš Klus nebo třeba Rytmus.

Český písničkář i slovenský raper vystoupili ještě za světla – Rytmus byl jedním z prvních interpretů pátečního programu, Klus sobotního. Přesto se na ně sešly davy fanoušků.

„Já jsem zvyklý hrát kolem půlnoci. Ale na to, že je něco po páté hodině, tak to není špatné,“ pochvaloval si Rytmus početné publikum, mezi které na konci koncertu sestoupil z pódia a ochotně se fotil, zatímco odříkával text hitu Deti stratenej generácie.

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026)
51 fotografií

I Klus, který po pódiu ozdobeném plyšovými kočkovitými šelmami jančil bez bot, tu a tam doslova seskočil k publiku a přizpůsoboval texty písní tomu, co se kolem něj právě dělo. Do hlediště se vydal i v momentě, kdy jedna z divaček zkolabovala a písničkář jí přispěchal na pomoc s vlastní lahví vody.

V průběhu vystoupení, kdy někdy víc mluvil, než zpíval, se postupně vysvlékl, neboť – i kvůli vysokým letním teplotám – propotil tričko.

Macháček v záplavě kalhotek

Oproti tomu páteční počasí obléklo diváky do bund a pláštěnek. „Počasí přeje,“ glosoval to frontman kapely Mig 21 Jiří Macháček. Kromě kapek vody mu při písni Kalhotky si sundej přistálo na pódiu několik kusů dámského spodního prádla.

O závěr pátečního večera se postarala kapela Rybičky 48, které déšť a s ním spojená vlhkost v průběhu vystoupení rozladily nástroje a kapela tak musela chvílemi improvizovat.

I frontman Kuba Ryba sestoupil mezi obecenstvo a před písní Ženy poprosil jednu z fanynek o tanec. „Sundej si tu šprcku a pojď tancovat,“ sdělil dívce zahalené v pláštěnce.

Nejhorší písnička festivalu

Opačný přístup zvolila kapela Mirai. Frontman Mirai Navrátil pozval hned několik fanoušků na pódium a utvořil z nich doprovodnou kapelu. Ruku ale neměl příliš šťastnou a jak sám na konci prohlásil, jednalo se o nejhorší verzi písně Yahoda, kterou za celou šňůru festivalu kapela zahrála.

Daniel Landa, hlavní hvězda celého turnusu, sice mezi diváky nechodil ani si je nikam nevodil, zato k nim hluboce promlouval.

„Dovolte mi, abych se na závěr tohoto festivalu, pod touto úžasnou lunou, pod legendárním hradem, stal čarodějem. Abych vás uchopil a přenesl v čase až do let devadesátých,“ uvedl své vystoupení.

Obrovský měsíc, který o sobotní noci zářil nad areálem, zmínil během koncertu ještě několikrát.

Fanoušci se dočkali hitů jako Valčík, Jó, ulice, Třista z místa, ale také Holky a mašiny, Ona nebo na závěr Andílek a Zombice. Úplný konec koncertu i celého festivalu patřil skladbě Protestsong.

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