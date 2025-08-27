Bezděz hostí poslední zastávku Hradů CZ, vystoupí Kabát i Wanastowky s Lucií

Jan Pešek
  9:13
Hudební festival Hrady CZ zakončí tento pátek a sobotu své letní putování na hradu Bezděz. Fanouškům se představí kapely Kabát, Wanastowi Vjecy a Divokej Bill či zpěváci Richard Krajčo nebo Tomáš Klus.
Na Bezdězu se představí kapela Kabát.

Na Bezdězu se představí kapela Kabát. | foto: Hrady CZ

Na Bezdězu se představí Tomáš Klus.
Na Bezdězu se představí kapela Dymytry.
Na Bezdězu se představí Richard Krajčo.
Na Bezdězu se představí kapela Divokej Bill.
8 fotografií

V pátek na Bezdězu rozeskáče publikum se svojí show Ben Cristovao, večer bude patřit kapelám Divokej Bill či Dymytry. Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem legendy Kabát. Chybět nebudou rockeři s punkovou minulostí Wanastowi Vjecy, kteří si připravili exkluzivní hudební překvapení v podobě speciálního hosta – kapely Lucie. V sólové a akustické sestavě s trumpetistou se představí Richard Krajčo, publikum rozproudí i písničkář Tomáš Klus.

„Hrady CZ jsou tutovka, jsme nadšení, lidé jsou bezvadní,“ pochvaluje si atmosféru letošní hradní festivalové šňůry frontman kapely Divokej Bill Vašek Bláha.

A není sám. „Hrady CZ jsou jeden z nejlepších festivalů v České republice – mají výborný catering, dobré pivo, skvělé publikum a chovají se k nám jako rodina, navíc vše funguje perfektně technicky i produkčně,“ říká o festivalu Michal Pixa alias Pixiess z Visacího zámku.

Loučení pod Bezdězem. Kodym hodil fanouškům kytaru, Landa odmítl válku

Součástí programu je i letos tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček.

Se vstupenkou na festival na hrad zdarma

Pořadatelé spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy zříceniny hradu Bezděz, kterému se právem přezdívá Král hradů. Ikonická dominanta romantického Máchova kraje je od areálu festivalu dostupná pěšky příjemnou procházkou a nabízí krásný výhled nejen na Máchovo jezero.

S Lucií jsem si splnil dětský sen. Ale každá sranda jednou končí, říká Koller

Veškeré placení na festivalu bude letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou. Kredit si je možné dobít online ještě před akcí přes mobilní aplikaci NFCtron.

A jak je to letos s ubytováním? Nejvyšší komfort nabízí VIP kemp Plus v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami. Využít lze i klasické stanové městečko zdarma. Lístky na festival lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Program festivalu Hrady CZ na Bezdězu:

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Highland

18:15 - 19:15 Ben Cristovao

20:15 - 21:15 Dymytry

22:45 - 00:00 Divokej Bill

NFCtron – Mastercard Stage

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Marpo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sobota

10:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Richard Krajčo

14:30 - 15:30 Tomáš Klus

17:00 - 18:00 Henych 666

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 - 23:15 Kabát

NFCtron – Mastercard Stage

11:00 - 11:45 Doctor Victor

13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj

15:45 - 16:45 Grey256

18:15 - 19:15 Pam Rabbit

20:45 - 21:45 Gaia Mesiah

1. září 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Koření testoval na kamarádech. Jeho kuřata teď milují řemeslníci i manažeři

Premium

Přátelé mu neřeknou jinak než Láďa Kuře. Podnikatel Ladislav Rieger, jehož grilovaná kuřata milují lidé napříč Libercem, byl po revoluci jedním z prvních, kdo ve městě s takovým byznysem začal. Do...

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

Bezděz hostí poslední zastávku Hradů CZ, vystoupí Kabát i Wanastowky s Lucií

Hudební festival Hrady CZ zakončí tento pátek a sobotu své letní putování na hradu Bezděz. Fanouškům se představí kapely Kabát, Wanastowi Vjecy a Divokej Bill či zpěváci Richard Krajčo nebo Tomáš...

27. srpna 2025  9:13

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...

26. srpna 2025  15:53,  aktualizováno  16:12

Začíná Crystal Valley Week. Láká na sklo, šperky i křišťálovou tramvaj

Přes osmdesát výstav, koncertů, instalací či workshopů se tento týden odehraje v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou. Sklářský festival Týden Křišťálového údolí s podtitulem Glass Fashion...

26. srpna 2025  11:21

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě před...

25. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  16:17

Koření testoval na kamarádech. Jeho kuřata teď milují řemeslníci i manažeři

Premium

Přátelé mu neřeknou jinak než Láďa Kuře. Podnikatel Ladislav Rieger, jehož grilovaná kuřata milují lidé napříč Libercem, byl po revoluci jedním z prvních, kdo ve městě s takovým byznysem začal. Do...

25. srpna 2025

Už do toho řežu naplno, hlásí Staněk. Trhlinu v prsním svalu vyléčil a vyhlíží MS

Při rozhovoru si na pravý prsní sval, který si na konci června natrhl, ještě párkrát ukázal, ale hovořil o něm pozitivně: „V tréninku i tady v Jablonci už jsem házel naplno.“ Tomáš Staněk vyhrál na...

24. srpna 2025  17:57

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

24. srpna 2025  16:31

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Posledních 150 let formovali krajinu Ralska, jejich hlasy promlouvají na výstavě

Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v...

24. srpna 2025  7:36

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.