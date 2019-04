Opravy nabírají skluz, nová mola letos na Kristýně nebudou

„Zakázku se podařilo úspěšně, i když trochu v bolestech pro nezájem potencionálních zhotovitelů, vysoutěžit. Ale nečekali jsme, že třeba na dodávku kvalitních dubových pilotů, které mají stát ve vodě a sloužit jako nosný prvek pro obě mola, bychom čekali několik měsíců. To by dost zásadně ovlivnilo průběh sezony, chtěli jsme to mít do léta hotové,“ říká starosta Hrádku Josef Horinka.

Město se proto s provozovatelem Kristýny dohodlo, že vylepšení pláží odloží. „Stavět by se začalo až na podzim a dodělalo se na jaře příštího roku. Teď by nemělo smysl tam něco kopat, bylo by to jen ke škodě návštěvníků,“ dodal Horinka.

Kristýna totiž bývá přes léto hojně navštěvovaná. Díky svému podloží se může pochlubit čistou vodou i v době největších veder, kdy se jiné nádrže potýkají se sinicemi.

Součástí chatek už je i WC

I když se výstavba mol odkládá, neznamená to, že by se letos na Kristýně na všechno rezignovalo.

„Loni jsme udělali travnatou plochu na jižní pláži nad hlavní cestou. Teď tam dokončujeme nový zavlažovací systém, aby tráva byla opravdu zelená a pokud možno všude. Také jsme posílili přítok vody do celého kempu, který už byl nedostatečný. Loni se nám stalo, že jsme měli v kempu tolik lidí, že nestačila voda na splachování. Nemůžeme si dovolit s tím nic nedělat,“ uvedl předseda představenstva městské společnosti Kristýna Radek Petr.

Do modernizace kempu šly přes zimu tři miliony korun. Předělávalo se deset chatek tak, aby pobyt v nich byl pro ubytované příjemnější.

„Ty chatky už byly čtyřicet let staré, takže jsme je předělali, aby víc odpovídaly tomu, co dnes lidé očekávají. Z teras jsme udělali kuchyňky a součástí chatek už je i WC. Loni jsme takhle předělali sedm chatek. S těmi letošními deseti už tak máme kompletně všechny chatky v kempu upravené do vyššího komfortu,“ zmínil Petr.

Podle něj teď bude pro kemp největším úkolem stanovit horní hranici únosnosti. Loni se musel kemp třikrát zavřít, protože víc lidí už by neobsloužil. To se za posledních deset let nestalo.