U nádrže Kristýna staví mola a sjezd pro vozíčkáře, radil paralypionik

„Zakázku se podařilo úspěšně, i když trochu v bolestech pro nezájem potencionálních zhotovitelů, vysoutěžit. Ale nečekali jsme, že třeba na dodávku kvalitních dubových pilotů, které mají stát ve vodě a sloužit jako nosný prvek pro obě mola, bychom čekali několik měsíců. To by dost zásadně ovlivnilo průběh sezony, chtěli jsme to mít do léta hotové,“ řekl starosta Hrádku Josef Horinka.

Práce tak odložili na podzim, vše by pak mělo být kompletně hotové příští jaro. Konkrétně do otevírání sezony, které je začátkem května. A nebude toho málo.

„Momentálně se upravuje strmý svah severní pláže. Vzniknou tam dvě dřevěná mola. Jedno pod stánkem Karibik a druhé pod chatou plavčíka. Počítáme i s novým hřištěm a také upraveným sjezdem do vody pro vozíčkáře,“ zmínil Horinka.

Vozíčkáři mají v kraji s koupáním problémy

Díky tomu se Kristýna zařadí do sítě rekreačních areálů, které jsou přátelské k hendikepovaným. Pro ně zatím koupání v Kristýně nebylo možné, dostat se do zatopeného lomu s vozíkem bylo hodně problematické. Na úpravě sjezdu pro vozíčkáře se podílel i paralympionik Jiří Suchánek z Liberce.

„Určitě tohle vítám. Mám tatínka na invalidním vozíku a vidím, jak ve vedrech trpí. Koupališť, kde by mysleli i na tělesně postižené, zase tolik není. Tatínek na Kristýnu jezdil před úrazem velmi často, takže jsem ráda, že to od příští sezony půjde znovu,“ řekla Martina Stránská.

Rekreační areál Kristýna prochází obměnou průběžně. Přes zimu tam šly na modernizaci kempu přes tři miliony korun.

„Předělávali jsme deset chatek, které byly už čtyřicet let staré. Z teras jsme udělali kuchyňky a součástí chatek už je i WC. Loni jsme takhle předělali sedm chatek. S těmi letošními deseti už máme všechny chatky v kempu upravené do vyššího komfortu. Také jsme posílili přítok vody do kempu, který už byl nedostatečný. Loni se stalo, že jsme měli v kempu tolik lidí, že nestačila voda na splachování. Nemůžeme si dovolit s tím nic nedělat,“ dodal předseda představenstva městské společnosti Kristýna Radek Petr.