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Výlety, zpěv i skřítci. Předškoláci z Trojzemí se učí spolu

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  15:40

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Děti jezdily na společné výlety a poznávaly nové tradice a zvyky. | foto: archiv Hrádku nad Nisou

Předškoláci z Hrádku nad Nisou, Bogatynie a Žitavy se v rámci česko-polského projektu Ahoj, Cześć, Hallo mohli navzájem poznat a naučit se nová slovíčka v cizím jazyce. A nejen to, jezdili také na společné výlety a poznávali nové tradice a zvyky.

„Děti společně vyráběly adventní výzdobu a zpívaly vánoční písně. Prozkoumaly svět her i poznání v iQparku. Nechaly se provést princeznami po zámku Sychrov a objevovaly zákoutí zámku Lemberk i Sloních kamenů,“ přiblížila koordinátorka projektu a mezinárodní spolupráce Hedvika Zimmermannová.

Zároveň uvedla, že děti zažily třeba dvoudenní výlet do Sloupu v Čechách, kde ve skalním divadle předvedly svá vystoupení i prožily hru za pokladem skřítků.

Děti jezdily na společné výlety a poznávaly nové tradice a zvyky.
Děti jezdily na společné výlety a poznávaly nové tradice a zvyky.
Děti jezdily na společné výlety a poznávaly nové tradice a zvyky.
Děti jezdily na společné výlety a poznávaly nové tradice a zvyky.
4 fotografie

„Polský partner pro děti připravil jarní velikonoční dílničku, kde nejen vyráběly a poznávaly velikonoční zvyky, ale i soutěžily a tancovaly. A taneční umění děti předvedly i na přehlídce předškolních skupin v Bogatynii,“ dodala.

Podle ní přinesl projekt nové zážitky nejen dětem, ale i zkušenosti a dovednosti učitelkám. „Zúčastnily se dvoudenního vzdělávacího workshopu ve Świeradówě-Zdróji, kde mimo jiné společně připravily podklady pro děti a vyzkoušely si v praxi pohybové aktivity pro děti,“ upřesnila Zimmermannová.

Další program bude na podzim

Projekt končí v září česko-polskou lekcí pro děti a učitele v Bogatynii. Učitelé mateřských škol připraví vzdělávací programy a děti si prakticky vyzkoušejí výuku ve vícejazyčné třídě.

Obdobné akce s různým tematickým zaměřením na Trojmezí organizují města Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia pět let. Projekt je spolufinancovaný z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, podpořeného z evropského programu Interreg Česko–Polsko.

„Na podzim se chystáme připravit další projekt, aby i letošní předškoláci mohli zažít, jak obohacující pro ně může být život v srdci Trojzemí,“ uzavřela Zimmermannová.

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