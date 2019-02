Zdražení odpadů v Hrádku vyvolalo rozruch. Občanům vadí také neplatiči

„Ono se řekne, že je to zdražení jen o padesát korun, ale když se platí za víc lidí, tak to je pálka,“ myslí si například Zdena Kořínková.

Na sociálních sítích se k tomu strhla dlouhá diskuse. „Je to opravdu hodně. Člověk se snaží třídit odpad a stejně se bude zdražovat. Kolikrát přitom nemáme u nás u paneláku odpadky kam vyhodit, jak jsou plné kontejnery,“ uvedla Zdeňka Klapsiová.

Rozhořčení části obyvatel starostu Josefa Horinku nepřekvapilo. Prý to čekal. „Každé zdražení je nepopulární, ani mezi zastupiteli na tom nepanovala shoda. Jenže, odpadů obecně přibývá a tím pádem roste i cena za jejich svoz a likvidaci. Svozová firma SKS Jablonec nám pro rok 2019 navýšila ceny o státem uznanou inflaci. Roli v tom hraje i zvýšení minimální mzdy, energií a další věci,“ vysvětluje Horinka.

Zdůrazňuje přitom, že 650 korun, které musí každý obyvatel Hrádku ročně zaplatit, nepokrývá všechny náklady spojené s vyvážením a likvidací odpadu.

„Skutečná cena je 821 korun na osobu. To znamená, že rozdíl v ceně platí za lidi dál město Hrádek. Přitom město samotné ty odpady netvoří, tvoří ho právě jednotliví obyvatelé. Takže z naší strany tu vstřícnost je. Ale není možné, abychom platili všechno, peníze pak chybí jinde,“ poukazuje Horinka.

Lidem vadí také neplatiči

Ne všichni ale zdražení kritizují. Mnohem víc jim vadí, že musejí doplácet na ty, kteří za odpad v Hrádku nedají ani korunu.

„Padesát korun vzal čert, ale co město dělá proti neplatičům? Ti odpad také vytvářejí, ale platíme to my. Pak se nejde divit, že máme nejdražší odpady v kraji,“ zlobí se Jan Jirout.

Podle starosty je ale v tomto město víceméně bezmocné. Poplatek se vybírá na základě trvalého bydliště.

„Když někdo bydlí v podnájmu a není přihlášen k trvalému pobytu, poplatek z něj nedostaneme. Také mě to štve, ale taková je legislativa. Snažíme se s kolegy starosty, aby se zákon změnil, upozorňujeme na to poslance stále. Pomohl by statut přechodného pobytu nebo povinnost se přihlásit tam, kde žiju víc než měsíc. Bohužel, nic se v tom neděje,“ říká Horinka.

Některé případy dlužníků řeší město i soudně, na zlepšení platební morálky to ale nemá moc velký vliv.

Průměrná výše poplatku za odpad v Libereckém kraji je 500 korun. I tak ale není Hrádek rozhodně tím nejdražším. Nejvíc platí obyvatelé Frýdlantu a to 790 korun, vyjma dětí do tří let. Víc než v Hrádku platí i ve Smržovce, tam je to 675 korun, v Turnově pak 660 na osobu.

Například v Liberci platí každý člověk 492 korun. Nejlépe jsou na tom obyvatelé České Lípy nebo Žandova, kde je svoz odpadu zdarma.

I přes zdražení zůstává v Hrádku nadále motivační svoz papíru a PET lahví, díky kterému mohou lidé zase ušetřit. Novinkou je od tohoto týdne zkušebně i pět kontejnerů na kovový odpad a v jednání jsou i nádoby na použitý kuchyňský olej.