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Neměli vodu na sprchování ani praní. Nové vodovody řeší problém pro stovky lidí

Eliška Klimšová
  16:19
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Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a...

Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a Chrastavska. Rekonstrukce úpravny vyšla na téměř 112 milionů korun. | foto: Eliška Klimšová, MF DNES

Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a...
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
8 fotografií
Na Hrádecku stavbaři dokončují vodovody, zatímco na Frýdlantsku se projekty teprve rozbíhají. Liberecký kraj z Fondu Turów, který slouží k financování nových vodovodů, přivaděčů a zdrojů pitné vody, dosud na jednotlivé projekty uvolnil téměř 370 milionů korun.

„Lidé měli situace, kdy opravdu nepili vodu nikdy, protože tam neměli tak kvalitní vodu na pití, neměli se čím osprchovat, neměli v čem vyprat a čím spláchnout záchod,“ popsal exstarosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský, jaké místní ve Václavicích zažívali situace, kdy jim voda v domácnostech chyběla.

„Tam jsme měli u nemovitostí kubíkové nádoby a hasiči naváželi vodu, aby lidi mohli ve svých nemovitostech vůbec nějak existovat. Takže tam jsme měli problém, hlavně v roce 2023,“ dodal exstarosta s tím, že v letošním roce se situace do tak kritického stavu nedostala.

Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a Chrastavska. Rekonstrukce úpravny vyšla na téměř 112 milionů korun.
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a Chrastavska. Rekonstrukce úpravny vyšla na téměř 112 milionů korun.
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
8 fotografií

Podle něj nové vodovody řeší problém pro stovky lidí. „Udělali jsme je ve třech okrajových částech – Dolní Suchá, Dolní Sedlo a Václavice. Dohromady to reprezentuje nějakých 700 až 800 obyvatel,“ upřesnil.

Na připojení jednotlivých domů si ale někteří místní ještě musí počkat. „Doděláváme soukromé části vodovodu až po patu domu. Od paty domu už je průraz do baráku a vedení do domu na majitelích,“ vysvětlil Farský.

Město nyní musí nechat stavby zkolaudovat. Poté mohou lidé s radnicí uzavírat smlouvy k přípojkám a připojit se k vodovodní síti. „Viděl bych to tak na půl roku. Nechci být přehnaně optimistický,“ dodal Farský s tím, že termín ovlivní administrativa.

Rekonstrukce spolykala 112 milionů

Práce na Hrádecku za téměř 176 milionů korun byla na konci srpna hotová zhruba z 86 procent. Jednotlivé stavební úseky by se měly předávat do konce roku. Dokončený je nový vodovodní řad ve Václavicích, kde stavbaři měli pokračovat v budování přípojek k nemovitostem.

Části Hrádecka a Chrastavska mají být zásobovány z úpravny vody v libereckém Machníně, jejíž rekonstrukce je hotová, stála téměř 112 milionů korun. „Poslední část dotace kraj vyplatil letos v červnu. Hotový je také vodovod v Horním Vítkově u Chrastavy, kde zbývá dokončit kolaudační proces. A stavebně dokončený je vnitřní vodovod k jednotlivým objektům v Horním Vítkově,“ upřesnila krajská mluvčí Andrea Fulková.

„Na rozdíl od kolegů z Frýdlantska, kteří začínají, už stavbu dokončujeme. Myslím si, že naše opatření budou do konce letošního roku dokončená tak, aby celý systém mohl fungovat,“ doplnil generální ředitel Severočeských vodovodů a kanalizací David Votava.

Zatímco Hrádecko výstavbu vodovodů dokončuje, na Frýdlantsku teprve začínají. „U Dětřichova už bylo vydáno stavební povolení a běží výběrové řízení na dodavatele, v případě Bulovky je podaná žádost o stavební povolení. Jednotlivé stavby budou zahajovány podle toho, jak budou připravené,“ řekl Jiří Klápště, krajský náměstek pro životní prostředí a zemědělství.

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Podle kraje se připravují čtyři projekty Turów I až IV. Ty počítají se zkapacitněním úpravny vody ve Frýdlantu, rozšířením jímacího území U Nemocnice a Bažantnice, s napojením Bulovky a Dětřichova na vodovod a s opatřeními na stávajících sítích ve Frýdlantu.

„Podepsali jsme první realizační smlouvu na jedno ze čtyř opatření, která se mají na Frýdlantsku realizovat. Takže my začínáme a doufám, že za tři roky touto dobou budou všechna opatření zrealizována,“ podotkl Petr Olyšar, ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti.

Projekty za 817 milionů

Na stavební práce u projektů Turów I až IV vyčlenil kraj z Fondu Turów 400 milionů korun. Kraj se navíc zavázal v letech 2027 až 2030 projekty spolufinancovat až do výše dalších 39 milionů korun. Na opatření se mají podílet i obce Frýdlantska, které podle Olyšara přispějí téměř 80 milionů korun.

„Peníze z Fondu Turów jsou určené především na zajištění pitné vody pro obyvatele oblastí dotčených těžbou. Důležité je, že jednotlivé projekty postupují – některé jsou dokončené, další se staví nebo připravují,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Kraj celkem počítá s 16 projekty za více než 817 milionů korun. Kromě peněz z Fondu Turów regiony využily také státní a evropské dotace.

Ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva zemědělství regiony získaly přes 364 milionů korun. Na transparentním účtě Fondu Turów zůstává téměř 647 milionů korun. Kraj zároveň od roku 2022 získal dalších více než 168 milionů korun na úrocích.

16. září 2025
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