Muzeum ve Frýdlantu láká na truhly, skrývaly historické listiny

Eliška Marinská
  8:13aktualizováno  9:31
Po restaurování se do Městského muzea Frýdlant vracejí významné sbírkové předměty. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní cechovní truhly i historický nábytek, které připomínají řemeslnou minulost města a regionu.
Po restaurování se do Městského muzea Frýdlant vracejí významné sbírkové předměty. | foto: Eliška Marinská, MF DNES

„Frýdlant byl vždy městem spojeným s obchodem a řemesly. O to více mě těší, že se dochovaly tyto mimořádně cenné cechovní truhly, jejichž stáří nás navíc příjemně překvapilo,“ pověděl starosta Dan Ramzer.

„Přál bych si, aby i dnes existovalo podobné propojení řemeslníků, kteří by společně dbali na kvalitu a poctivost řemesla, tak jako tomu bylo v 17. století,“ doplnil.

Mezi nejcennější exponáty patří barokní truhla tkalcovského cechu z roku 1672. Restaurátor Václav Havelka z Vratislavic u Liberce ji zpevnil a obnovil. Díky tomu vynikla původní písmomalba. Po otevření truhly byla odhalena jména mistrů tkalcovského cechu – Gottfrieda Brucknera, George Kiettlera, Wenzela Engela a Christoffa Jägera.

„Restaurování těchto předmětů nám umožňuje nejen zachovat jejich fyzickou podobu, ale také znovu odkrývat konkrétní příběhy lidí, kteří stáli za rozvojem řemesel ve městě,“ upřesnila Iva Beranová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

Další truhla, vyrobená z masivního dubového dřeva, patří obuvnickému cechu z roku 1725. Zdobí ji vyřezávaný nápis. „Pravděpodobně to jsou jména mistrů cechu,“ podotkla Jana Mrňávková, vedoucí informačního centra. Uvnitř restaurátor našel dva původní visací zámky a soubor historických almanachů z přelomu 18. a 19. století.

Péče o sbírky je prioritou

Obuvnický cech patřil ve Frýdlantu k nejpočetnějším. „Velmi cenné jsou i nálezy uvnitř truhly, které nám přibližují každodenní život i fungování cechů v minulosti. Tyto objevy dávají sbírkovým předmětům další rozměr,“ pokračovala Beranová.

„Systematická péče o sbírky je pro nás dlouhodobou prioritou. Díky ní můžeme návštěvníkům představovat autentické a kvalitně ošetřené exponáty, které mají nejen historickou, ale i estetickou hodnotu,“ dodala Beranová.

„Jsou to opravdu neskutečně raritní záležitosti, nádherně vymalované a návštěvníci si můžou prohlédnout nejenom tyto truhly, ale i cechovní knížky, cechovní pečetě, tovaryšské listy, osvědčení a tak dále,“ nastínil starosta Ramzer.

Obnovy se dočkal i další nábytek, například dřevěná zdobená truhla z roku 1735 nebo lidový malovaný kabinet z první poloviny 19. století.

„Dále novou podobu získal v měšťanském salonku polstrovaný nábytek. Ten byl kompletně zrestaurován, jsou k němu čtyři židle i malovaný příborník,“ uvedla Mrňávková s tím, že díky restaurátorské práci jsou krásně vidět malby i vnitřek.

Do muzea zavítá každý rok na tisíc návštěvníků, zatímco Frýdlantský hrad a zámek ročně navštíví kolem 65 tisíc návštěvníků. „Nejúspěšnější je letní sezona, většina lidí přijede o prázdninách,“ přiblížila Mrňávková.

Muzeum ve Frýdlantu láká na truhly, skrývaly historické listiny

