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Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

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  16:19

Hřib smrkový albín (září 2026) | foto: Lukáš Hozda

Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova na Turnovsku. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný nález v neděli hlásil i další houbař. Podle mykologa Jaroslava Landy je přitom albinismus u hřibu vzácným úkazem.

„Šli jsme po pěšině z kopečka a asi deset metrů nad cestou tam na mě svítil. Tak jsem pro něj poslal dceru, protože bych se tam sám drápat nechtěl. Ona pak přišla dolů s tím, že tam byl ještě druhý, a oba dva byly kompletně bílé,“ řekl pro iDNES.cz houbař.

Že jde o hřib smrkový, prý poznal hned. „Když to přinesla pak ke mně, bylo jasný, že to je hřib, to jsem věděl už z cesty. Ale nevěděl jsem, že to bude bílý hřib. Kdybych to tušil, vyfotil bych ho rovnou ještě na místě. A hned jak jsme ho přinesli, říkal kamarád: „No, toho už jsem tam v minulosti našel. Bílého albína.“

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Za týden se Filip Mastník na místo nálezu pojede podívat zas.

Stejné štěstí na raritní nález měl o víkendu i Michal Sup, který také sdílel svůj úlovek na sociální síti.

Hřib smrkový je součástí skupiny bílých jedlých hřibů, upřesňuje mykolog Jaroslav Landa z České mykologické společnosti.

„Hřiby smrkové určitě nejsou zaměnitelné s jinými. Bílých hřibů je více druhů než jen dubový a smrkový, tyhle dva jsou ale hojně rozšířené. Hřib smrkový je častější, hřib dubový se všude nenajde. To, že je ale smrkový, neznamená, že roste jen pod smrky,“ říká Landa.

„Zde, kde je i pokožka hřibu bílá, se jedná o albína. Různé druhy hub v bílém provedení u nás existují, u hřibu to ale není tak běžné. Albinismus u té houby znamená, že se nevybarví,“ doplnil Landa s tím, že nález takových hub je spíš náhodný.

Houby určené jen podle fotky raději nejezte, radí mykolog Landa

Houbařská sezona v Česku byla dosud na většině území podprůměrná, místy dokonce vyloženě zoufalá. Po nedávných vydatných deštích však v mnoha lokalitách vyrazily ve velkém především hřiby smrkové, křemenáče či bedly.

Podle Landy ještě houby v září určitě porostou, není ale jasné, jestli bude letošní podzim houbařsky dobrý. „Je to zatím nejhorší rok, co jsme zažili. Nejhorší situace je na jižní Moravě, na druhém místě je Praha. Teď v září by ale měly růst, spíš až na konci září a v říjnu. S růstem hub ještě není konec,“ dodává optimisticky Landa.

Byli jste už letos na houbách?

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