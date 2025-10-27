David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Autor:
  15:37
Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.
Fotogalerie3

Až v letošním roce získal magistrát souhlas Černého k jejímu přejmenování. Radnice chystá na podzim i umělecký happening, kterého se zúčastní i tvůrce sochy. | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Liberečtí radní schválili přejmenování autobusové zastávky městské hromadné dopravy nedaleko historické radnice. Od ledna příštího roku se název Sokolská u zdi změní na Hostina obrů.

Originální bronzové dílo slavného architekta Davida Černého našlo své místo v Sokolské ulici v roce 2005. Nikdy ale nebylo přejmenováno, protože sám autor s významovým posunem nesouhlasil a označoval ho jen jako Zastávku.

Je rozhodnuto. Nejkurióznější sochou kraje je zastávka s lidskou hlavou

Až v letošním roce získal magistrát souhlas Černého k jejímu přejmenování. Radnice chystá na podzim i umělecký happening, kterého se zúčastní i tvůrce sochy.

„Mám pocit, že to naprosto unikátní výtvarné dílo skoro bez zájmu míjíme, a to mi přijde škoda. Proto jsme se rozhodli jej trochu nasvítit nejen happeningem, ale i přejmenováním zastávky,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Liberečtí radní schválili přejmenování autobusové zastávky městské hromadné dopravy nedaleko historické radnice. Od ledna 2026 se název Sokolská u zdi změní na Hostina obrů.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Hostina obrů obsahuje umělecké odkazy na libereckou minulost a má evokovat česko-německo-židovský i obecný kontext města. Například povalený sedmiramenný svícen, stylizovaná hlava Konrada Henleina se zaříznutým nožem, pivní lahev a korbely či masožravá rostlina (botanická zahrada); samotné mouchy pak mají na hlavě helmice německého wehrmachtu a místo křídel nosné plochy ze stíhačky.“

Zastávku se souhlasem Davida Černého doplní navíc dvě nové bronzové mouchy (z přední strany kostkovaného ubrusu).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

27. října 2025  15:37

Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.

27. října 2025  11:12

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Třikrát vyhořel. Kounicův dům teď bude sloužit dětem

Před pár lety tam stály jen ohořelé zdi. Teď už se rýsuje nová střecha i interiéry. Dělníci lijí podlahy, omítají zdi, a vznikají tak místnosti budoucího tanečního sálu nebo třeba keramické dílny....

26. října 2025  8:17

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Rekonstrukce i výstavba. V Turnově přibývá míst k bydlení

Tři byty po rekonstrukci, do budoucna desítky dalších. Turnovští zastupitelé řeší otázku bydlení ve městě. Zájemci se teď mohou ucházet ve výběrovém řízení o několik zrekonstruovaných bytů.

25. října 2025  8:23

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Harrachov už o skokanské můstky zájem nemá, odstoupí od sporné smlouvy na převod

Krkonošský Harrachov odstoupí od smlouvy, kterou měl získat do svého vlastnictví lyžařské skokanské můstky v tomto městě a další majetek místního Národního sportovního centra pro zimní sporty (NSC)....

24. října 2025

Třešňový sad ukrýval stovky chráněných orchidejí s afrodiziakálními účinky

Největší naleziště vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji objevili ochránci přírody v třešňovém sadu na svazích Ještědského hřebene. Starý, zarůstající sad překvapivě ukrýval stovky chráněných...

24. října 2025  16:25

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

24. října 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.