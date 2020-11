Hospodští i knihkupci bojují o přežití, okénka náklady nepokryjí

„Je to pro nás likvidační, ale bojujeme.“ Hospodští v Liberci i okolních městech se stále nevzdávají. Přestože se mnozí ještě nevzpamatovali z první rány, která přišla na jaře, musí řešit další. Ještě horší.



Tržby v některých případech klesly o dvě třetiny. Výdejní okénka ani rozvoz jídla nestačí. Doufají proto, že je jejich stálí hosté nenechají padnout.

„Spoléhali jsme na to, že se situace začne po prázdninách zlepšovat. Tržby jsou ale už teď o padesát procent dole. O státních půjčkách se zatím jedná,“ říká provozní restaurací Villa Magic a turnovského a libereckého Plauditu Pavel Bláha. Podle něj spoléhali na to, že se po prázdninách provoz opět pořádně rozjede.

„Pokud nás nechají zavřené do konce listopadu, pak jsou Vánoce, po Novém roce budou trvat opatření, nevím, jak to dopadne,“ pokračuje provozní. „Restauraci, kterou jsme měli v Mnichově Hradišti, jsme už museli uzavřít. Doufali jsme, že ji na podzim otevřeme. Nečekali jsme, že to bude ještě horší,“ dodává.

Okénko nepokryje náklady

Svůj boj o přežití nevzdává ani oblíbená restaurace Balada v centru Liberce. Podle její majitelky Renáty Klucké je provoz pouze na výdejním okénku pro ně likvidační. „Nepokryje náklady na provoz,“ vysvětluje Klucká. Problém podle ní je, že mezi jejich stálými hosty byli například úředníci, z nichž řada pracuje z domova. „Město je vylidněné,“ komentuje.

Podle Bláhy bude řada hospodských nucena propouštět. „Jinak to nepůjde. I my jsme si museli nechat jen minimum zaměstnanců,“ upozorňuje provozní. Obává se, že řada lidí už se pak do gastronomie nevrátí. „Lidé o tento obor ztratí zájem. Ti, co byli na vážkách, jestli nejít raději do fabriky, už mají jasno. A nikdo neví, co se bude dít,“ říká Bláha.

Řada hospodských spoléhá na své stále klienty. „Stálí zákazníci se nás snaží podržet. Zatím fungují,“ dodává Bláha. Na podporu svých zákazníků sází i Kavárna DOK, která v Liberci funguje teprve od letošního srpna. I tak si stačila vybudovat klientelu, která jim zůstala věrná. „Máme zákazníky, kteří přišli hned první den a dodnes chodí několikrát týdně k okénku pro kávu nebo pro farmářské dobroty,“ popisuje Jaromír Hanzal z pražírny Nordbeans, která kavárnu provozuje.

Podle něj jim hodně pomáhá e-shop, v němž nabízí mimo jiné produkty místních farmářů. I oni se ale bojí budoucnosti.



„S novou provozovnou k nám přibylo hodně nových kolegů a rádi bychom si je udrželi. Práci pro všechny teď ale nemáme, když kavárna musí zůstat zavřená. Proto budeme muset využít některého z vládních programů,“ upozorňuje Hanzal, který doufá, že se lidé do kaváren vrátí, hned jak to bude možné. „Zatím se ale v rámci možností držíme,“ dodává.

Na podporu podniků vznikla skupina

Pomoci svým oblíbeným restauracím se snaží i sami zákazníci. Například prostřednictvím sociálních sítí. „Naše skupina vznikla na podporu oblíbených restaurací i na odlehčení každodenního vaření. Na home office se krabička s jídlem taky hodí,“ vysvětluje správce skupiny Liberecká okénka na facebooku Oldřich Nosek.

Lidé zde mohou sdílet menu nebo vkládat příspěvky týkající se restaurací. „Máme přes tři sta členů, každý den přidávám tak deset nových. Zatím těch přispěvatelů není moc, tak se snažím dávat, co pochytím sám,“ říká Nosek.

Skupinu založil, když musel zůstat doma kvůli pozitivnímu testu na covid. Podle něj už mají i zpětnou vazbu z některých restaurací. Lidé hostinským říkají, že viděli nabídku ve skupině.



„Sám jsem některé navštívil a byl jsem mile překvapen. A budu v tom pokračovat. Už teď přemýšlím, kam si zajdu pro Svatomartinskou husu,“ usmívá se Nosek.

O své zákazníky ale nehodlají přijít pouze hospodští. Výdejní okénko otevřel stejně jako na jaře i známý liberecký knihkupec Martin Fryč. Kromě toho si lidé mohou knihy objednat klasicky přes e-shop nebo nechat přímo dovézt. Do Liberce a Vratislavic zadarmo. Do Jablonce za dvacet korun a dál za čtyřicet korun.