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Ještěd cílí k seznamu UNESCO. Liberecký kraj požádá o zápis hotelu a vysílače

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  16:19
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026) | foto: Liberecký kraj

Snímek libereckého Ještědu při zatmění Slunce od fotografa Jakuba Kuřáka.
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
Hotel a vysílač Ještěd je dnes českou národní kulturní památkou. Jeho silueta...
18 fotografií
Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury ČR o zapsání Horského hotelu a vysílače Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO, rozhodli o tom dnes krajští zastupitelé. Zároveň souhlasili s pokračováním přípravy projektu rekonstrukce cenné budovy a vedením projektu pověřili ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka, který se Ještědu dlouhodobě věnuje.

„Ještědem se zabývám už nějakých dvacet let, dříve jsem pracoval v Národním památkovém ústavu a připravoval jsem nominační dokumentaci na takzvaně indikativní seznam UNESCO, kde je Ještěd už dlouhá léta zařazen. V Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu, byly to opravdu krásné výstavy a publikace,“ řekl Křížek.

Muzeum má ve správě kromě jiného i experimentální dům architekta Karla Hubáčka, který je autorem unikátní stavby.

Horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby byl slavnostně položen před 60 lety - v červenci 1966, v provozu je od roku 1973.

Architekt Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu 1012 metrů vysoké hory. Stavba je symbolem Liberce i celého kraje.

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
Snímek libereckého Ještědu při zatmění Slunce od fotografa Jakuba Kuřáka.
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
18 fotografií

Ještě na začátku letošního roku patřil Ještěd a okolní pozemky Českým radiokomunikacím (ČRa). Počátkem června se stal vlastníkem Liberecký kraj, který za budovu s pozemky a vybavením zaplatil zhruba 185 milionů korun. Asi 30 procent budovy budou ČRa dál užívat, ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun.

Unikátní stavba ale potřebuje po letech provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Kolik to bude skutečně stát, ukáže až projekt a veřejná soutěž.

Specialisté slaňovali na ještědském vysílači. Kontrolovali plášť před rekonstrukcí

Zápis na seznam UNESCO si podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové Ještěd zaslouží. „Jiná památka na světě tohoto typu a s tou historií, tím příběhem prostě neexistuje. Myslím si, že na ten seznam Ještěd patří,“ uvedla.

Na obnově budovy bude podle ní kraj spolupracovat s památkáři. „Budeme také velmi podrobně pracovat s tím, jakým způsobem se bude odehrávat cestovní ruch na Ještědu, aby tam nedošlo k poškození toho prostředí,“ dodala Vinklátová.

11. srpna 2026
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