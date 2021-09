Příkladná obnova barokní perly. Kostel v Horní Polici bojuje o titul

Historické objekty, vodní nádrž, kanceláře, most, sportovní a vzdělávací centra. Devětadvacátý ročník celorepublikové soutěže Stavba roku vzbudil mimořádný zájem přihlašovatelů. O titul se ucházelo devadesát objektů, šest z Libereckého kraje. Do druhého kola ale prošel jen jeden – kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

„Barokní areál poutního kostela získal nominaci za unikátní obnovu, kterou tato národní kulturní památka prošla,“ informoval Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Podle názoru odborné poroty se při obnově významného barokního areálu postupovalo příkladně. Ocenila i to, že se v průběhu restaurátorských a stavebních prací jen minimálně zasahovalo do života ohrožených živočichů.



Na slavnostním nominačním večeru vyhlásil hlavní organizátor soutěže, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 33 nominací. Ty se utkají v souboji o Stavbu roku. Do soutěže se mohly přihlásit stavby realizované na území Česka, jejichž kolaudace proběhla nejpozději v květnu 2021.



Odborná porota v čele s architektem Janem Vranou během léta navštívila všechny přihlášené projekty. Na cestě je doprovázel také filmový štáb. Kvalitu staveb hodnotili porotci z mnoha hledisek. Zajímala je například účelnost, architektura, kvalita materiálů, začlenění do okolí nebo provedení detailů.



Soutěž však probíhá na dvou frontách. Díla, která neobdržela nominaci poroty, mohou totiž do 17. října usilovat o hlasy diváků. V klání o Cenu veřejnosti jsou zastoupené všechny regiony. Nejvíce přihlášených staveb se nachází na území Prahy a Středočeského kraje. Liberecký kraj obsadil pátou příčku co do počtu přihlášek. Loni udělili diváci v anketě o Stavbu roku 177 519 hlasů.

Muzeum, pražírna i stezka

V současné době je jedním z favoritů veřejnosti projekt č. 7, modernizace Severočeského muzea v Liberci, respektive jeho II. etapa. Dosud mu poslalo svůj hlas téměř šest tisíc diváků a v záplavě devadesáti přihlášených si drží optimistické čtvrté místo.



Dalšími stavbami Libereckého kraje, které se uchází o cenu publika, jsou Stezka svobody u Lučan nad Nisou, DOK Nordbeans v Liberci, Vratislavický Active Park a potom i nominovaný areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, tedy první část obnovy.

„V soutěži se tak opět může odborná, ale i široká veřejnost seznámit s absolutní špičkou stavitelského umění a architektury,“ hodnotil průběh aktuálního ročníku Jan Fibiger, předseda rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.



Lidé mohou hlasovat pro kterýkoliv z devadesáti objektů na webové stránce www.stavbaroku.cz, na výsledky si počkají do 18. října. Přihlašovatel nejlepšího projektu si na galavečeru v Betlémské kapli převezme diplom a symbolické křišťálové razítko z dílny designéra Ronyho Plesla. A navíc se bude moci pyšnit titulem Stavba roku 2021.