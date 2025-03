Policisté v civilu poznali šoféra se zákazem, při honičce převrátil auto do potoka

Honička se odehrála v sobotu 22. března odpoledne. Policisté Michal Návesník z České Lípy a Kryštof Jiránek z Liberce společně se svým kamarádem, který řídil, jeli ve svém volnu poblíž obchodního centra Nisa v Liberci.

„Policisté se všimli bílé Škody Octavia, o níž věděli, že by ji mohl řídit muž se zákazem řízení. Požádali proto kamaráda, aby s nimi jel po silnici I/35 ve směru z Liberce do Turnova a držel se za bílým vozem,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policistům se podařilo spojit s dopravními policisty, kteří jeli proti nim, a požádali je o kontrolu posádky bílé octavie. To už ale sledovaný řidič sjel ze silnice do Hodkovic nad Mohelkou a pokračoval do Frýdštejna, kde u jednoho z domu zastavil.

„Této situace využili policisté v civilním vozidle a jejich kamarád zastavil na silnici před ním tak, aby řidiči v další jízdě částečně zabránil. Policisté z vozu vystoupili a prokázali řidiči svoji příslušnost k policii. V té době již na místo přijeli dopravní policisté, před kterými ještě zastavil řidič s vozidlem Renault Scenic,“ pokračuje mluvčí.

Při couvání naboural další auto

Řidič octavie ovšem na výzvy policistů nereagoval a rozhodl se z místa ujet. Nejprve při couvání narazil do renaultu a poté prudkým rozjetím dopředu ohrozil policisty. „Ti naštěstí v rychlé reakci stačili před rozjetým vozidlem uhnout,“ ujišťuje mluvčí.

Za řidičem se ihned rozjeli dopravní policisté a začali ho pronásledovat po úzkých a klikatých silnicích, kde se pohybovali chodci i cyklisté.

„Ty všechny ujíždějící řidič ve vysoké rychlosti, která mnohdy přesáhla i 100 km/h, ohrožoval. Bylo jen velké štěstí, že se nikomu nic nestalo a nedošlo k žádnému střetu s osobami, které rozhodně v té době a v těchto místech něco takového neočekávali. Jednalo se o turisty i místní obyvatelé,“ vysvětluje Sochorová.

Dva zákazy řízení

Po několika kilometrech zběsilé jízdy řidič na úzké silnici u penzionu Bartošova pec havaroval. S vozidlem, ve kterém s ním jela i spolujezdkyně, skončil v místním potoce na střeše.

„Měli velké štěstí. Do nemocnice je sice zdravotníci převezli, ale oba utrpěli pouze povrchová zranění a byli ošetřeni ambulantně,“ zmiňuje mluvčí.

Policisté následně zjistili, že se skutečně jedná o třiatřicetiletého muže, který má v současné době dva zákazy řízení, a zadrželi ho. Provedli u něj dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek však odmítl, stejně tak i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Policisté nyní muže podezřívají z násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až šest let ve vězení.