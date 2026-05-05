Řidič s rukou v sádře zběsile ujížděl policii, jen těsně minul rodinu s kočárkem

Autor:
  9:36
Muž se zákazem řízení ujížděl policejní hlídce v Liberci. Vysokou rychlostí se proháněl ulicemi města i loukami sportovního areálu Vesec, a to i přestože měl ruku v sádře. Během své zběsilé jízdy ohrožoval ostatní řidiče i chodce.

Honička se odehrála v neděli 26. dubna. Policejní hlídka poznala za volantem jednoho z aut muže, který měl zákaz řízení, a rozhodla se ho zastavit a zkontrolovat.

„Muž ale na rozblikané majáky s upozorněním na zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a pokračoval dál zběsilou jízdou, během které ohrozil několik účastníků silničního provozu. Hlídce ujížděl několik kilometrů i přes značný handicap v podobě ruky v sádře,“ říká policejní mluvčí Iva Martínková.

Podle videa, které policie zveřejnila, muž zajel do sportovního areálu Vesec, kde se pravidelně konají sportovní a kulturní události jako například festival Benátská. Muž ujížděl po úzkých cestách určeným cyklistům či in-line bruslařům, co chvíli však sjel na trávník. Za sebou nechával části auta, které postupně odpadávaly.

Během své zběsilé jízdy ohrozil nejen ostatní řidiče, ale také návštěvníky sportovního areálu. Z videa je patrné, že jen těsně minul například rodinu s kočárkem.

Sáček s pervitinem

„Díky skvělé spolupráci dvou zasahujících hlídek se podařilo řidiče po chvíli zastavit. Z vozidla se mu ale nechtělo vystoupit, proto policisté přistoupili k využití donucovacích prostředků,“ pokračuje Martínková.

Dechová zkouška prokázala, že muž nebyl pod vlivem alkoholu. Orientační test na drogy ale odmítl. „Tvrdil, že před několika dny užil pervitin. Policisté ale u muže nalezli sáček s metamfetaminem, tedy pervitinem,“ zmiňuje mluvčí.

Policisté nyní muže podezřívají z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až na dva roky vězení.

„Sedmatřicetiletý recidivista během své zběsilé jízdy spáchal hned několik dalších přestupků, které budou oznámeny příslušným úřadům k projednání. Ke zranění osob během události naštěstí nedošlo,“ dodává Martínková.

Hlavní část honičky se odehrála ve sportovním areálu ve Vesci.

