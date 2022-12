Sklo z Českolipska okouzlilo filmaře, zazáří na plátně vedle Daniela Craiga

GLASS ONION : A KNIVES OUT MYSTERY. A je to tady ! Po roce, kdy jsme v rámci smlouvy museli dodržet přísné informační embargo, můžeme dnes poprvé oficiálně představit náš neuvěřitelný loňský příběh, jehož velké vyvrcholení nás čeká již za šest dnů. Jsme velice šťastní a hrdí na to, že se nám dostalo možnosti a cti být součástí filmu, jehož dlouho a s napětím očekávaná globální světová premiéra na Netflix se uskuteční příští pátek 23. prosince - pokračování filmu KNIVES OUT, j...ehož autorem a zároveň režisérem je Rian Johnson a představí se v něm hvězdy současné světové filmové scény, jako je Daniel Craig, Kate Hudson, Leslie Odom jr., Edward Norton, David Bautista a další. Díky spolupráci s Go2Production měl Jiří Pačinek a jeho sklářský tým ve složení Jan Eder, Jiří Pačinek junior, Jaroslav Kubásek, Petr Haman, Jan Baštýř, Radek Hurych a v umělecké produkci a supervizi Davida Sobotky unikátní možnost přivítat na sklářské huti v Kunraticích u Cvikova jednoho z nejvýznamnějších filmových uměleckých designérů pana Johna Dextera, který je dlouholetým spolupracovníkem ikony světového filmu a umění režiséra Tima Burtona a který stojí za uměleckou výpravou tak věhlasných filmů jako Star Wars, Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, nebo Sleepy Hollow. A byl to právě John Dexter, kdo loni v červenci a srpnu poprvé v životě a ve své tvorbě vstoupil na sklářskou huť, a setkal se zde s Jiřím Pačinkem a jeho uměním. Na základě předloh zde pak za pouhé čtyři týdny vznikla série bezmála šedesáti monumentálních křišťálových plastik, které se za týden objeví v zásadních scénách filmu. Dnes vám zatím přinášíme malou ochutnávku v podobě několika oficiálních promo fotografií a přikládáme také několik fotografií vlastních, které David Sobotka jako hlavní supervizor tohoto projektu za Pačinek Glass pořizoval při vlastní tvorbě. John Dexter se u nás do skla zamiloval natolik, že o pár měsíců později loni v říjnu přijal speciální pozvání a zúčastnil se IGS 2021 - Mezinárodního sklářského symposia v Novém Boru, kde opět s týmem Pačinek Glass vytvořil dechberoucí dílo. Podívejte se tedy jak to vypadá, když je Daniel Craig obklopen Pačinkovým sklem, které se do Hollywoodu dostalo přes Řecko a Chorvatsko, kde se film natáčel, z malé obce Kunratice u Cvikova v srdci Visit Crystal Valley... Se svolením / Courtesy of : T STREET & NETFLIX STUDIOS.