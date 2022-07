Parkovací místa pod libereckou Hokejkou se odkládají, vznikla petice

Mělo to být levné a rychlé řešení, jak se vypořádat s nedostatkem parkovacích míst u nejdelšího paneláku v Liberci přezdívaným Hokejka. Jedenáctipatrový kolos s 24 vchody čítá téměř 700 bytů.

Nápad radnice získat parkovací místa zjednosměrněním více než dvaceti ulic, kde převažují rodinné domy a vilky, ale místní označují za hru, kdo dřív zabloudí a najezdí víc kilometrů. Proti záměru proto vznikla petice, kterou už podepsaly stovky lidí.

„Žádná místa navíc nevzniknou, stejně se už teď všude parkuje. Zjednosměrněním všech ulic pod Hokejkou až k ulici gen. Svobody by někteří lidé najeli navíc i přes dva kilometry, než by se dostali domů. Jen tu vznikne nesmyslný labyrint, který život ve čtvrti zhorší,“ nesouhlasí s úpravou člen petičního výboru Lukáš Voplakal.

Odstranit stávající dopravní značky a nahradit je novými s vyznačením jednosměrek chtěla radnice během letních prázdnin. Dohromady by šlo o více než 240 značek. Protesty lidí ale záměr města pozastavily.

„Bydlím v řadovém domě, kde máme garáž v suterénu, ale vchod z druhé strany ulice. Abych mohla zajet po těch plánovaných úpravách do garáže, budu mít trasu o 2,7 nebo 2,4 kilometru delší. Jen proto, že někdo něco udělal od stolu, aniž by se do naší čtvrtě šel podívat. U nás lidi z Hokejky nikdy parkovat nebudou, mají to k nám přes půl kilometru. Je to celé nesmysl,“ přišla si na zastupitelstvo stěžovat Barbara Klímová ze Slunné ulice.

Až 500 nových míst

Podle vedení města je situace s parkováním pod Hokejkou neudržitelná. Sídliště z dob socialismu není dělané na takové množství aut, která pak stojí, kde se dá.

Radnice tvrdí, že zjednosměrnění ulic pod Hokejkou by přineslo až 500 parkovacích míst. Nešlo by ale jen o nová místa, řada z nich by se jen zlegalizovala, protože na nich stojí auta už dnes, ovšem v rozporu se zákonem.

„Neustále nás masíruje odbor dopravy a policie, že se tam nelegálně parkuje. Těmi jednosměrkami jsme chtěli jednak získat nová parkovací místa, tak i ta stávající zlegalizovat. Jsou tam hodně úzké uličky, kde je obousměrný provoz velmi problematický,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

„V noci tam parkuje na nepovolených místech dvě stě padesát až tři sta aut. Stojí na obou krajích ulic a není mezi nimi šest metrů volný pruh, jak stanoví zákon o silničním provozu. Jednosměrky by to vyřešily,“ dodal primátor Jaroslav Zámečník.

Město se přitom už jednou pokusilo zjednosměrnit provoz aspoň v ulici Legií, opatření ale vydrželo jen krátce. „V tomhle případě bude nejlepší, když nebude radnice dělat nic. Pořád to bude lepší než jednosměrky, kam se člověk podívá. Problém s parkováním u Hokejky to stejně nevyřeší a ostatním to jen zkomplikuje život,“ myslí si další z nespokojených Jaromír Osčádal.

Petiční výbor se nakonec s vedením města dohodl na tom, že radnice odstranění stávajících značek a instalaci nových odloží. „Odborný projektant s kulatým razítkem projekt přepracuje, zakomponuje tam některé z připomínek a následně to odbor dopravy a dopravní policie znovu přezkoumají a lidé se k tomu vyjádří. Je jasné, že letos už se to nestihne přeznačit, viděl bych to až na příští rok,“ upřesnil náměstek Šolc.