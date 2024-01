Petardy poničily hokejbalistům povrch hřiště, opravy vyjdou na desítky tisíc

Opravili jsme si to stokrát, opravíme to i teď. Taková jsou slova členů Hokejbalového spolku Liberec, který musel po silvestrovských oslavách řešit nepříjemný vstup do roku 2024. Nový plastový povrch jejich hokejbalového hřiště na Františkově, které mají v dlouhodobém nájmu, je totiž na několika místech poničený od petard.