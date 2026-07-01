Hluk je podle Půty aktuálně nejkomplikovanějším tématem česko-polských vztahů v oblasti Turówa. Měření ukázala jednorázové překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací zejména v Uhelné na Liberecku.
PGE, které důl a sousední elektrárna patří, proto podle Půty od začátku června odstavuje od 22:00 do 06:00 rypadlo, které je k české hranici nejblíž.
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Odstavení rypadla v nočních hodinách je podle Půty pro firmu levnějším opatřením, než kdyby měla investovat do protihlukových stěn nebo valů. „Společnost PGE zároveň v současné době testuje své vlastní monitorovací systémy pro kontrolu hluku, cílem je zřejmě snížit hlukovou zátěž i v sousední Bogatyni,“ dodal hejtman.
Hladiny podzemních vod přestaly klesat
Na české straně zajišťuje sledování hluku Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, loni dělal pět týdenních měření, letos v monitoringu pokračuje.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE tam plánuje těžit až do roku 2044 a důl chce rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.
Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Opatření podle Půty fungují, hladiny podzemních vod přestaly podle měření klesat, čidla neodhalila ani žádné poklesy země.
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Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (849 milionů korun) šlo na účet Libereckého kraje do Fondu Turów na opatření, která mají v příhraničí zajistit pitnou vodu.
Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda nedostatečná.