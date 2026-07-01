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Největší rypadlo v polském dole Turów na noc odstavují, aby snížili hluk v Česku

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  14:36
Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019)

Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019) | foto: Jana Pavlíčková, MF DNES

Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...
Elektrárna Turów
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...
11 fotografií
V polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českem začali těžaři na noc odstavovat největší rypadlo K-22. Hlavním důvodem je snížení hluku na české straně. I když měření ukázala, že z dlouhodobého hlediska důl hlukové limity nepřekračuje, první letošní měření v Česku opět zjistilo překročení limitů v noci, řekl ve středu hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Hluk je podle Půty aktuálně nejkomplikovanějším tématem česko-polských vztahů v oblasti Turówa. Měření ukázala jednorázové překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací zejména v Uhelné na Liberecku.

PGE, které důl a sousední elektrárna patří, proto podle Půty od začátku června odstavuje od 22:00 do 06:00 rypadlo, které je k české hranici nejblíž.

Hluk z dolu Turów překročil limit sedmkrát. Greenpeace navrhuje konec těžby v noci

Odstavení rypadla v nočních hodinách je podle Půty pro firmu levnějším opatřením, než kdyby měla investovat do protihlukových stěn nebo valů. „Společnost PGE zároveň v současné době testuje své vlastní monitorovací systémy pro kontrolu hluku, cílem je zřejmě snížit hlukovou zátěž i v sousední Bogatyni,“ dodal hejtman.

Hladiny podzemních vod přestaly klesat

Na české straně zajišťuje sledování hluku Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, loni dělal pět týdenních měření, letos v monitoringu pokračuje.

Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019)
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující těžbě a rozšiřování dolu. V některých obcích se ztratila voda ze studní (Václavice), jinde vadí hluk a prach (Uhelná).
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující těžbě a rozšiřování dolu. V některých obcích se ztratila voda ze studní (Václavice), jinde vadí hluk a prach (Uhelná).
Elektrárna Turów
11 fotografií

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE tam plánuje těžit až do roku 2044 a důl chce rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.

Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Opatření podle Půty fungují, hladiny podzemních vod přestaly podle měření klesat, čidla neodhalila ani žádné poklesy země.

Hluk z polského dolu Turów opět nepřekročil limity, potvrdila říjnová měření

Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (849 milionů korun) šlo na účet Libereckého kraje do Fondu Turów na opatření, která mají v příhraničí zajistit pitnou vodu.

Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda nedostatečná.

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