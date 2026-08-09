„Pátrání v rozsáhlé oblasti mezi Prosečí pod Ještědem a Rašovkou bylo komplikováno velmi nepřehledným terénem v kombinaci se špatnou lokalizací a zaměstnalo záchranáře z HS Jizerské hory, zdravotníky, hasiče a následně i posádku vrtulníku,“ uvedla horská služba na svém webu.
„Muž se dostal do zdravotních obtíží při své oblíbené činnosti v pátek v dopoledních hodinách,“ informovali horští záchranáři. Od zdravotníků převzali výzvu právě oni a vyrazili na zásah, protože muž si stěžoval na bolesti na hrudi.
„Vypátrání postiženého byl obtížný úkol, ale podařilo se, i když s další malou komplikací. Stav pacienta vyžadoval okamžitý transport do nemocnice, ale poloha přímo pod vedením vysokého napětí si vyžádala další pomoc s transportem až na místo, kde mohl přistát vrtulník,“ popsala horská služba.
Na pomoc museli přijet i hasiči a pomoci s transportem pacienta i s jeho naložením do vrtulníku letecké záchranky.