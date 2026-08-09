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Hledače pokladů zradilo zdraví, v akci byli horští záchranáři i vrtulník

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  10:42

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Hledače pokladů zastihly zdravotní problémy v nepřístupném terénu mezi Rašovkou a Prosečí pod Ještědem. Pomohla mu horská služba, záchranáři Libereckého kraje i hasiči. Nakonec ho do nemocnice transportoval vrtulník. (7. 8. 2026) | foto: HK Jizerské hory

Hasiči, zdravotníci i horští záchranáři z Jizerských hor byli v pohotovosti, důvodem se staly zdravotní potíže hledače pokladů v zarostlém terénu v oblasti Rašovky. Nakonec pro pacienta musel letět vrtulník, přistání však zkomplikoval kromě terénu i další faktor.

„Pátrání v rozsáhlé oblasti mezi Prosečí pod Ještědem a Rašovkou bylo komplikováno velmi nepřehledným terénem v kombinaci se špatnou lokalizací a zaměstnalo záchranáře z HS Jizerské hory, zdravotníky, hasiče a následně i posádku vrtulníku,“ uvedla horská služba na svém webu.

„Muž se dostal do zdravotních obtíží při své oblíbené činnosti v pátek v dopoledních hodinách,“ informovali horští záchranáři. Od zdravotníků převzali výzvu právě oni a vyrazili na zásah, protože muž si stěžoval na bolesti na hrudi.

Hledače pokladů zastihly zdravotní problémy v nepřístupném terénu mezi Rašovkou a Prosečí pod Ještědem. Pomohla mu horská služba, záchranáři Libereckého kraje i hasiči. Nakonec ho do nemocnice transportoval vrtulník. (7. 8. 2026)
Hledače pokladů zastihly zdravotní problémy v nepřístupném terénu mezi Rašovkou a Prosečí pod Ještědem. Pomohla mu horská služba, záchranáři Libereckého kraje i hasiči. Nakonec ho do nemocnice transportoval vrtulník. (7. 8. 2026)
Hledače pokladů zastihly zdravotní problémy v nepřístupném terénu mezi Rašovkou a Prosečí pod Ještědem. Pomohla mu horská služba, záchranáři Libereckého kraje i hasiči. Nakonec ho do nemocnice transportoval vrtulník. (7. 8. 2026)
3 fotografie

„Vypátrání postiženého byl obtížný úkol, ale podařilo se, i když s další malou komplikací. Stav pacienta vyžadoval okamžitý transport do nemocnice, ale poloha přímo pod vedením vysokého napětí si vyžádala další pomoc s transportem až na místo, kde mohl přistát vrtulník,“ popsala horská služba.

Na pomoc museli přijet i hasiči a pomoci s transportem pacienta i s jeho naložením do vrtulníku letecké záchranky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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