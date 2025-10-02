„Textová stránka je pro nás v podstatě to nejdůležitější, i když hudební nezůstává rozhodně stranou,“ přiznává Viktor Beneš, který NekrmiT propůjčuje hlas svůj i hlas harmoniky.
„Kapela vznikla vlastně na základě spolupráce libereckých básníků, především Štěpána Kučery, Martina Trdly a Julia Benka. Spojení sil nám připadalo ideální pro propagaci básní, zároveň jsme si splnili naši chuť založit kapelu,“ vzpomíná na konec roku 2019, který datuje počátky skupiny.
V současné sestavě – Karel Pazdera (kytara, zpěv), Viktor Beneš, Jan Mikulička (baskytara) a Tomáš Hartl (cajon) – NekrmiT hraje od léta 2022.
Hvězdní hosté
Zatímco většina songů na albu se od písní hraných na koncertech neliší, některé obohatili přizvaní hosté. Díky Vítu Maršálkovi zaznívá z alba také violoncello, díky Petru Čermákovi banjo, jeho zpěv a smích, Kamil Danda v písni Ultima Thúlé rozezněl dešťovou hůl.
„A Roman Lomtadze, který tady hrál s kdekým od Arakainu po Kamila Střihavku, nám natočil djembe až za oceánem v Los Angeles, kde nyní působí,“ říká kapelník a autor hudby Karel Pazdera.
I pro něj je text nedílnou součástí kapely, která souzní s jeho obsahem. „Nemohl bych to zpívat, kdybych s tím nesouhlasil. A zvlášť od Štěpána je text často šitý doslova mně na míru,“ zamýšlí se.
Pět let po prvním koncertu
První koncert kapela odehrála v roce 2020, o pět let později vydává první CD. „Pro folkáče jsme moc tvrdí a pro rockery zase moc měkcí,“ směje se Pazdera.
„Škatulka folkové kapely je nám sice vcelku těsná, chvílemi zejména basistovi Honzovi, ale zatím jsme nepřišli na nic příhodnějšího,“ souhlasí Beneš.
NekrmiT představí své album na nadcházejícím koncertě v jablonecké kavárně DaFi 23. října 2025. „Přijďte si užít podvratnou show s prvky občanské neposlušnosti a lehkým nádechem velezrady!“ zvou s nadsázkou organizátoři.