Půltunový lustr opravují v jeho „rodišti", do Hejnic se vrátí před Velikonocemi

  13:59
Váží téměř půl tuny, pět metrů má na výšku a tři na šířku. Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. Starají se o ni ve společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově.

Lustr ze srdce Křišťálového údolí dokonce pochází. „Byl to dar zdejšího rodáka Josefa Riedela a dílo mistrů firmy Josefa Helzela z Kamenického Šenova,“ popsala mluvčí společnosti Preciosa Lighting Barbora Jankovská.

Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. (19. února 2026)
Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. (19. února 2026)
Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. (19. února 2026)
Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. (19. února 2026)
Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. (19. února 2026)
V hejnickém kostele lustr demontovali 14. ledna, ruční práce na obnově začaly hned po jeho převozu. „Nejprve proběhlo důkladné vyčištění všech křišťálových ověsů. Ty byly kompletně rozebrány, jednotlivé díly ručně vyčištěny a znovu naketlovány, tedy byly vyměněny všechny kovové spojovací prvky,“ přiblížila Jankovská.

Lustr má přes osm tisíc křišťálových ověsů a zhruba dvě stovky kovových dílů. „Kovové komponenty prošly očištěním a přípravou na další úpravy. Z kovových kruhů, které nesou ramena lustru, byly sejmuty křišťálové prismy, hranoly s přesně vybroušenými a leštěnými plochami, jež zajišťují lom a odraz světla,“ objasnila Jankovská.

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Všechny jednotlivé komponenty hejnického křišťálového lustru bylo potřeba zároveň zdokumentovat. Nepodařilo se k němu totiž dohledat žádnou technickou dokumentaci. Zrepasovaný lustr by se měl do Hejnic vrátit ještě letos před Velikonocemi.

„Máme hotové čištění všech skleněných komponentů a kovové díly míří na lakovnu. Následně začneme s montáží jednotlivých segmentů svítidla,“ nastínil postup renovace její vedoucí Tomáš Vávra. Po dokončení povrchových úprav přijde na řadu kompletní elektrifikace podle aktuálních norem.

