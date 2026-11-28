Opět půjde o divadelní improvizaci, postavy ani děj nejsou dopředu známé. Příběh sportovce–hrdiny vznikne částečně na inspiraci od diváků. Aby se ve studiu Naivního divadla mohl zhmotnit úplně nový, ale přitom vpravdě sportovní akční příběh, bude na jevišti od začátku položené tatami neboli zápasnická žíněnka.
„Těšíme se, že vrcholem představení bude napínavý zápas, i když improvizovaný a ve sportu, který zatím neznáme. A věříme, že diváci budou fandit. Zkrátka pohyb, improvizace a fair play,“ slibuje Martin Nožička, člen Imjoy a iniciátor tohoto divadelního konceptu.
Improvizační divadlo Imjoy působí už pátou sezonu v Naivním divadle a odehrálo tu například představení s trampskou, policejní nebo apokalyptickou tematikou, ale také představení ve stylu Quentina Tarantina a Williama Shakespeara.
Spolupracovalo také s kanadským lektorem Stevem Jarandem na formátech Gorilla Theatre a Imjoy&pasažér, ve kterém využívá fascinující sílu divadelní masky.
Představení Imjoy & tatami IV se odehraje v nově rekonstruovaném studiu Naivního divadla v sobotu od 19 hodin.