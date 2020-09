Záchranáři mohou v Liberci přistávat i po setmění, heliport dostal světla

„Osvětlení heliportu bylo podmínkou Úřadu pro civilní letectví, bez jejíhož splnění hrozilo omezení rozsahu denního letového provozu,“ sdělil mluvčí krajské zdravotní záchranné služby (ZZS LK) Michael Georgiev.

„Vrtulník by se musel vracet vždy před soumrakem,“ potvrdil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Liberecká základna neprovozuje noční lety, i tak byl ale neosvětlený heliport velkou komplikací.

„Je to trochu hra předpisů, protože do terénu můžeme jít na vlastní světlomet kdykoli. Bohužel legislativa je neúprosná. Pro nás je to skvělá zpráva, že končí toto omezení,“ sdělil Daniel Tuček, místopředseda představenstva společnosti DSA, která v Liberci leteckou záchrannou službu zajišťuje.

Problematické byly podle něj zásahy těsně před setměním, ze kterých se už záchranáři vracejí za hluboké tmy.

V nemocnici vrtulníky nemohou zůstat

Vrtulníky sice mohou přistát na heliportu v nemocnici, který je osvětlený, nemohou tam ale zůstat a musí se přesunout na letiště.

Práce na novém heliportu začaly v únoru letošního roku, dokončený byl v srpnu.

„Co se týká naplnění všech podmínek, tak na začátku musel být vyřešen majetkoprávní vztah, protože veškerá plocha patří městu Liberec. Nejprve došlo k převodu z majetku města do majetku Libereckého kraje a potažmo potom na zdravotnickou záchrannou službu,“ vysvětlil Kramář.

Samotná stavba podle něj zahrnovala především zemní práce, jako je vybetonování základní desky. „A potom přišla ta logisticky těžší část, zapojení osvětlení,“ dodal ředitel.

Splnit podmínky Úřadu pro civilní letectví je podle něj neuvěřitelné náročné. „Jedná se například o typ osvětlení a další složité technické záležitosti,“ doplnil Kramář.

Připomněli si zesnulého kolegu

Stavební část heliportu si vyžádala náklady 3 miliony korun, 3,4 miliony stály použité technologie a 300 tisíc zaplatila ZZS LK za projektovou dokumentaci.

„Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který bude stát necelé 3 miliony korun,“ poznamenal Georgiev.

Zvláštní vzpomínku při otevření osvětlené plochy věnovali záchranáři svému bývalému kolegovi, pilotu Michalu Benešovi, který loni tragicky zahynul při havárii výcvikového vrtulníku.

„Právě on se podílel na prvních jednáních o novém heliportu a měl být jeho odborným garantem,“ připomněl mluvčí.

Podle provozovatele letecké záchranky DSA ročně mají více než tisíc zásahů.

„Jedná se o tři až čtyři vzlety denně. Jsou dny, kdy je neletovo, těch je ale tak deset do roka,“ doplnil Tuček.

Společnost DSA svými vrtulníky zajišťuje provoz na třech základnách LZS v České republice, a to v Ústí nad Labem, Liberci a Hradci Králové. V Libereckém kraji zachraňuje lidské životy posádka vrtulníku Kryštof 18, který měl loni kolem 560 vzletů.

U příležitosti uvedení heliportu do provozu záchranáři představili také nový vůz Škoda Octavia, který získali v rámci projektu Škoda Auto pomáhá. Vůz je určený pro pracovníky, kteří v rámci psychosociální služby poskytují podporu příbuzným, známým nebo svědkům tragických nehod.