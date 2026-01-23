Z policejních odposlechů nevyplývá, že nabídka úplatku vůbec padla, a především, i kdyby padla, nešlo by o trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost, uvedl dnes na síti X Půta, který od začátku obvinění odmítá.
Oznámení o zahájení stíhání dostal Půta ve středu 15. října do datové schránky, podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.
Úplatek za výměnu ředitele Diama
Obvinění podle Půty navazuje na akci policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem.
Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele Diama. „Za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek,“ doplnil Půta.
Pokud se událost stala tak, jak policie popisuje, šlo by podle Půtových právníků o „nepřímé úplatkářství“, kdy je úplatek nabídnut až ex post jako odměna za nějakou činnost.
Na to se ale podle nich oznamovací povinnost nevztahuje. „Jinak řečeno, čin se vůbec nestal, a pokud by se stal, tak ho policie chybně kvalifikovala a neměla mě za něj stíhat. Odůvodnění obsahuje řadu dalších právních argumentů, proč by měl státní zástupce obvinění odmítnout,“ doplnil hejtman.
Obvinění považuje za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.
Krajští zastupitelé z opozičního ANO po obvinění vyzvali Půtu k rezignaci na post hejtmana. „Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,“ uvedla tehdy krajská manažerka hnutí Eliška Trubáková.
Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj ale tehdy Půtovi vyjádřil jednoznačnou podporu a návrh na jeho odvolání nepodal koaliční partner - koalice SPOLU ani opozice, na svém místě tak zůstává.
Liberecký hejtman figuruje i v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018.
Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným.
Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal, na písemný rozsudek už bezmála rok čeká.
20. října 2025