Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Autor:
  13:08aktualizováno  13:17
Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval ve čtvrtek na svém facebookovém profilu.
Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
11 fotografií

„Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři,“ píše Půta.

Vyjádření státního zastupitelství a reakce politických oponentů iDNES.cz zjišťuje.

Jak Půta dále uvádí, od začátku prověřování prý věděl, že se žádného trestného činu nedopustil. „Ukončení stíhání vnímám jako zadostiučinění, zejména poté, co se ho moji oponenti (neúspěšně) pokusili využít jako záminku k výzvám k mému odstoupení a nenávistným útokům v médiích a na sociálních sítích,“ zdůraznil.

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
11 fotografií

Vrací se také k domovní prohlídce, kterou u něho policie kvůli zmíněnému obvinění udělala v květnu 2024. „Prohlídka traumatizovala celou mou rodinu v den, kdy starší dcera maturovala. Navíc se o ní, v rozporu se zákonem, hned vzápětí dozvěděla média. To bylo samozřejmě vydatné sousto do kampaně politické konkurence před krajskými volbami v roce 2024,“ píše dále v příspěvku.

20. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:08,  aktualizováno  13:17

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

27. května 2026  17:54

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

V Liberci skončila půlmiliardová oprava přehrady, na koupání si lidé ještě počkají

Liberecká přehrada má za sebou čtyřletou opravu. (27. května 2026)

Lidé se po několika letech můžou znovu projít po harcovské přehradě v Liberci. Rekonstrukce je totiž dokončená. V polovině léta by měla být přístupná i nedaleká pláž. Na koupání si ale lidé ještě...

27. května 2026  16:45

Do Vratislavic míří „kat KFC“ Tuna a rapper Rest, talk show pomůže dobré věci

Jan Tuna (20. listopadu 2025)

Jeden proslul svými investigativními reportážemi, druhý vyprodává hudební kluby. Novinář Jan Tuna a rapper Rest se ve středu večer představí jako hosté talk show Martina Krause ve vratislavickém...

27. května 2026  10:42

Technologie hlídají zdraví a bezpečí, chytrý byt vyzkouší v rezidenci seniorka

Seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje využití asistivních...

Na první pohled běžný byt. Ve skutečnosti jde ale o prostor, kde chytré technologie hlídají zdraví a bezpečí. Právě v takovém prostředí bydlí seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje...

26. května 2026  15:34

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026,  aktualizováno  12:07

Střední školy mají stovky volných míst, o uchazečích rozhodnou v červnu

Ilustrační snímek

Na čtyřletých oborech středních škol zbylo po prvním kole přijímaček 688 volných míst, informoval Liberecký kraj. Nejvíce přijatých uchazečů eviduje jako již tradičně na středních odborných školách a...

26. května 2026  10:03

Centrum Turnova zahlcují tisíce aut denně, město volá po obchvatu

Náměstí v Turnově

Silně zatížené dopravou je centrum Turnova na Semilsku. Přes náměstí Českého ráje projede více než čtrnáct tisíc aut za den. Zhruba polovina řidičů přitom městem jen projíždí. Tamní zastupitelé to...

25. května 2026  16:24

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s...

Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní...

25. května 2026  11:37

Jablonec - Liberec 2:1, derby pro domácí. Kováčův tým neuhrál v nadstavbě ani bod

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški s míčem před Patrikem Dulayem z Liberce

V nedělním podještědském derby už šlo pouze o prestiž. Poslední severočeský souboj sezony 2025/26 ve fotbalové Chance Lize nakonec dopadl lépe pro Jablonec, který na domácím hřišti porazil oslabený...

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.