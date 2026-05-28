Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

„Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři,“ píše Půta.
Vyjádření státního zastupitelství a reakce politických oponentů iDNES.cz zjišťuje.
Jak Půta dále uvádí, od začátku prověřování prý věděl, že se žádného trestného činu nedopustil. „Ukončení stíhání vnímám jako zadostiučinění, zejména poté, co se ho moji oponenti (neúspěšně) pokusili využít jako záminku k výzvám k mému odstoupení a nenávistným útokům v médiích a na sociálních sítích,“ zdůraznil.
Vrací se také k domovní prohlídce, kterou u něho policie kvůli zmíněnému obvinění udělala v květnu 2024. „Prohlídka traumatizovala celou mou rodinu v den, kdy starší dcera maturovala. Navíc se o ní, v rozporu se zákonem, hned vzápětí dozvěděla média. To bylo samozřejmě vydatné sousto do kampaně politické konkurence před krajskými volbami v roce 2024,“ píše dále v příspěvku.
28. května 2026 v 13:01