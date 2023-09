Hejtman Půta otočil, Starosty povede i do dalších krajských voleb

„Tím hlavním důvodem byli lidé kolem mě, a to že člověk si v každé takovéhle pozici uvědomí, že sám nemůže udělat vůbec nic. Ten tým, který tady funguje už třetí volební období, stál o to, abych byl v jeho čele. A pak je tady technická stránka, a to je celá řada projektů, které jsou v nějaké fázi, kdy bude ještě potřeba něco odpracovat pro to, aby byly úspěšně dotaženy do konce,“ popsal Martin Půta hlavní důvody toho, proč se o post hejtmana bude znova ucházet.

Jako už zmíněné technické projekty uvedl například rozestaveně Centrum urgentní medicíny v krajské nemocnici Liberec nebo plánovaný vlak mezi Libercem a Prahou. Dále by se chtěl více zaměřit i na podporu vzdělávání.

„U vlaku nemám ambice, aby se za čtyři roky po té trase jezdilo, ale aby byla stabilizovaná a třeba ve fázi před územním rozhodnutím. Aby bylo zkrátka jasné, že bude v seznamu důležitých investic,“ dodal Půta.

Starostové pro Liberecký kraj se také letos na jaře dohodli, že svého lídra oznámí rok před volbami, současný hejtman se pak pro znovukandidování rozhodl letos v létě.

Rýpnutí do konkurence

Zbytek kandidátky zatím jasný není. „Včera na sněmu jsem dostal za úkol do konce ledna kandidátku sestavit. Budu ji tvořit stejně jako v minulých volbách, aby každý z regionů v kraji měl v zastupitelstvu své zastoupení,“ okomentoval liberecký hejtman další postup. Své favority už má, jejich jména ale neprozradil.

„Schopných lidí máme na dvě kandidátky, na rozdíl od některých dalších stran. Bude to spojené samozřejmě i s tím, kdo bude ochoten více pracovat na úrovni kraje.“

Jestli pak je to jeho poslední kandidatura, hejtman nechtěl komentovat. „Před třemi lety jsem řekl ´třikrát a dost´ a dostal jsem za to od senátora a starosty Chrastavy Michaela Canova hned vynadáno, a dostávám za to vynadáno pravidelně, takže radši už takové věci nebudu říkat,“ dodal Martin Půta.