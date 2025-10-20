Setrváním Půty ve funkci se bude ještě v úterý zabývat krajské zastupitelstvo.
Zastupitelské kluby Starostů pro Liberecký kraj a SPOLU se sešly v pondělí v půl třetí odpoledne. Hodinu předtím se sešel klub SPOLU. Samotní Starostové svolali mimořádný sněm už v neděli večer a následně podpořili Půtu v čele kraje.
„Se stanoviskem jsme seznámili koaličního partnera a SPOLU nám potvrdilo, že nebude samo iniciovat žádné další kroky,“ uvedla v pondělí odpoledne předsedkyně klubu Markéta Červinková.
„Nemáme ani žádný signál od opozice, že by navrhovali odvolání (Martina Půty). Ale do zítřejších 14 hodin, kdy se koná zastupitelstvo, se může stát cokoliv. My se ještě zítra v půl druhé sejdeme jako zastupitelský klub SLK,“ podotkla Červinková a vysvětlila, proč SLK vyjádřili hejtmanovi podporu.
„Nevidíme důvod k tomu, aby teď byl hejtman odvoláván. To, že někdo odmítne úplatek, a to je potom popotahováno jako chyba, tak nám přijde jako zvláštní a jako SLK to nevidíme jako důvod k odvolávání hejtmana.“
Podle předsedy klubu Edvarda Kožušníka bere SPOLU na vědomí vyjádření podpory, kterou Starostové pro Liberecký kraj poskytli hejtmanovi Martinu Půtovi.
„Další obvinění hejtmana však stále vnímáme jako závažné a ohrožující stabilitu Libereckého kraje,“ zmínil Kožušník v prohlášení, které poskytl médiím.
„V programovém prohlášení krajské koalice je zakotven mechanismus každoročního hodnocení naplňování společného programu. V této souvislosti považujeme za nezbytné otevřít jednání o jeho aktualizaci, a to včetně případných personálních změn. Usilujeme o to, aby byla aktualizace programového prohlášení projednána a schválena partnery před některým z nejbližších zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, tedy 25. listopadu nebo 16. prosince 2025. Naším cílem zůstává zachování důvěryhodnosti a stability řízení kraje ve prospěch jeho obyvatel,“ dodal Kožušník.
Klub zastupitelů ANO, který je v Libereckém kraji v opozici, vyzval hejtmana k rezignaci už minulý týden.
Až tři roky vězení
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy podle ní loni dostal nabídku úplatku, ale neohlásil to. Hrozí mu tři roky vězení. Půta obvinění odmítá.
„Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo,“ uvedl. Kauza se podle zjištění iDNES.cz týká státního podniku Diamo a výměny jejího ředitele.
„Potvrzuji, že jsme zahájili trestní stíhání hejtmana Martina Půty pro podezření ze spáchání přečinu neoznámení trestného činu. Trestně stíháme v této věci i další osoby, ještě jsme jim však obvinění nedoručili, do té doby nemůžeme specifikovat ani jejich počet ani charakter skutků, jichž se měli dopustit,“ řekla iDNES.cz minulý týden Kateřina Doušová, náměstkyně krajské státní zástupkyně.
Půta sdělil, že obvinění se týká dvou věcí: výstavby fotovoltaické elektrárny v Ralsku a údajné pomoci skupině lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo. Za to Půta podle policistů dostal nabídku úplatku.
Půta naznačil, že ve skutečnosti se choval opačně, než se po něm chtělo. „Činil jsem kroky, aby ředitel Diamo zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí,“ prohlásil hejtman.
Podle zdrojů iDNES.cz je dalším obviněným v kauze Josef Jadrný (Strana zelených, později ČSSD), Půtův bývalý krajský náměstek z let 2012 až 2016. Měl to být právě on, kdo se o podplacení Půty pokusil. Jeho role v celé kauze je nejasná. Jadrný dotazy iDNES.cz nechtěl komentovat, neodmítl ale svoji účast v kauze.
„Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ napsal pouze. I u něj loni policisté provedli domovní prohlídku.
Podmínka za přijetí úplatku
Pro Půtu se nejedná o první kauzu, ve které figuruje. V minulosti byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018.
Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným.
Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.
I tehdy se řešilo, zda Půta zůstane v čele kraje. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo, že bude dál hejtmanem. Jeho odvolání navrhlo opoziční hnutí ANO společně s SPD, pro bylo ale jen 20 ze 45 zastupitelů. Proti Půtovu odvolání bylo celkem 18 zastupitelů, 7 dalších se zdrželo hlasování.
Starostové a SPOLU mají v krajském zastupitelstvu celkem 25 z 45 křesel. Hnutí ANO, které skončilo v loňských podzimních volbách druhé, má 18 mandátů. Společně s ním sedí v opozici také koalice SPD a Trikolory se dvěma zastupiteli.
5. února 2025