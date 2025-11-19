Imunita není cíl, říká Půta. Na kraji může skončit, i když se do Senátu nedostane

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jan Pešek
  13:42
Velké pozdvižení vyvolalo úterní oznámení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, že bude za rok kandidovat do Senátu. Volby budou na podzim, tedy v polovině jeho aktuálního volebního období. V exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Půta vysvětluje, co by se dělo s postem hejtmana v případě jeho zvolení i nezvolení, i jak by naložil s případnou imunitou. V současnosti je nepravomocně odsouzený za korupci a od října nově stíhaný za to, že neoznámil nabídku úplatku.

Jeden ze dvou nejdéle sloužících hejtmanů v Česku Martin Půta oznámil svoji kandidaturu do Senátu překvapivě v úterý večer na svém facebookovém profilu. „Na podzim 2026 budu kandidovat na senátora za Českolipsko. Pokud získám od voličů důvěru a budu zvolen, vzdám se postu hejtmana,“ uvedl stroze Půta.

Pro iDNES.cz ale vysvětluje, že čelo kraje dost možná opustí i v případě, že se do Senátu nedostane. A potvrzuje, že popáté již kandidovat na hejtmana nebude v žádném případě.

Proč jste se rozhodl kandidovat na senátora?
Po 23 letech v místní a krajské politice to vidím jako přirozené pokračování svého působení a využití zkušeností. Myslím, že senátor je někde mezi poslancem a regionálním politikem, protože je v regionu přímo obklopený lidmi, kteří tam žijí a pracují, a neztrácí s nimi kontakt.

V případě, že budu zvolený, bych sám požádal o to, abych byl vydán.








Stolpersteiny i osudy obětí holocaustu. Ministr ocenil libereckou pedagožku

Kateřina Portmann je laureátkou Ceny ministra školství.

Osudy obětí holocaustu z Liberce, založení tradice pokládání Stolpersteinů či organizace pietních aktů ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec. Za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole ocenil...

15. listopadu 2025  8:21

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

