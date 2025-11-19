Imunita není cíl, říká Půta. Na kraji může skončit, i když se do Senátu nedostane

Jeden ze dvou nejdéle sloužících hejtmanů v Česku Martin Půta oznámil svoji kandidaturu do Senátu překvapivě v úterý večer na svém facebookovém profilu. „Na podzim 2026 budu kandidovat na senátora za Českolipsko. Pokud získám od voličů důvěru a budu zvolen, vzdám se postu hejtmana,“ uvedl stroze Půta.
Pro iDNES.cz ale vysvětluje, že čelo kraje dost možná opustí i v případě, že se do Senátu nedostane. A potvrzuje, že popáté již kandidovat na hejtmana nebude v žádném případě.
Proč jste se rozhodl kandidovat na senátora?
Po 23 letech v místní a krajské politice to vidím jako přirozené pokračování svého působení a využití zkušeností. Myslím, že senátor je někde mezi poslancem a regionálním politikem, protože je v regionu přímo obklopený lidmi, kteří tam žijí a pracují, a neztrácí s nimi kontakt.
V případě, že budu zvolený, bych sám požádal o to, abych byl vydán.