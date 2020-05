Soud o úplatku spěje do finále, hejtman v závěrečné řeči vinu popřel

Podle státního zástupce si Půta zaslouží trest pět let ve vězení a sedm let zákazu činnosti související s výběrovými řízeními.

Hejtman od počátku trvá na své nevině. Zopakoval to i při své závěrečné řeči, kterou kvůli koronavirové krizi přednesl bez přítomnosti veřejnosti během pondělního jednání.

„Nic nezákonného jsem neudělal. Žádný úplatek jsem nepřijal a ani ho po nikom nepožadoval. Žádného trestného činu jsem se nedopustil,“ uvedl Půta ve vyjádření, které rozeslal médiím.

Státní zástupce Radim Kadlček je jiného názoru. Podle něj Půta ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod nejednal ve veřejném zájmu, ale v zájmu zhotovitele díla, v tomto případě stavební firmy Metrostav.

„Půta měl jako předseda zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné peníze ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny zhotoviteli díla,“ sdělil Kadlček ve své závěrečné řeči.

Půta měl přezdívku Nejvyšší, tvdí státní zástupce

Za důkaz svého tvrzení žalobce považuje zejména tabulky se jmény a peněžními částkami nalezené v kancelářích firmy Metrostav. Půtovi podle žalobce náleží přízvisko Nejvyšší.

„Je jasné, koho měli jako Nejvyššího na mysli. Stojím si za tím, že slovo Nejvyšší označuje Půtu,“ řekl Kadlček, podle kterého obsah usvědčujících tabulek s přízviskem Nejvyšší odpovídá záznamům telefonních odposlechů i e-mailovým zprávám.

Půtův obhájce s označením nesouhlasí. „Takovou skutečnost nepotvrdil žádný ze svědků či obžalovaných, v žádném z odposlechů takto nikdo obžalovaného neoslovuje. Nejde ani o veřejně známou přezdívku. Z odposlechů vyplývá, že osoby, které přezdívku zmiňují, ji prokazatelně používají pro více osob,“ uvedl obhájce hejtmana Tomáš Gřivna ve své závěrečné řeči.

Půta trvá na tom, že ke zneužití či neoprávněnému vyplacení veřejných prostředků dojít nemohlo.

„Jakémukoli vyplácení peněz, ať už bylo průběžné, nebo k němu došlo po ukončení projektu, musela předcházet kontrola z naší strany, respektive z pardubické či hradecké komory RR (regionální rady, pozn. red.), tzv. křížovou kontrolu jsem sám prosadil po dohodě s ředitelem úřadu Vašákem,“ sdělil dále ve svém vyjádření hejtman.

Kauza přestavby kostela za 65 milionů se vleče už od roku 2014. Projekt byl od počátku považovaný za rizikový. Připravila jej společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je obžalovaná společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav. Ta se k soudnímu řízení přidala také jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun.

Mezi obžalovanými jsou kromě Půty a zaměstnanců firem i úředníci ROP. Nejvyšší trest, a to ve výši šest a půl let, navrhl státní zástupce pro předsedu správní rady GEPO Petra Jirkůva. Na šest let by poslal do vězení také bývalého ředitele liberecké pobočky ROP Bořka Machatého a Jana Petráně z Metrostavu. Bývalému jednateli GEPO Jiřímu Zeronikovi navrhl pět let, jako polehčující okolnost Kadlček považuje to, že se částečně doznal.