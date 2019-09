Stoleté lípy u hejnické baziliky se rozpadají, půjdou k zemi

„Stoletá lípa není stará. Ale to jde o strom ve volné přírodě. Tady jsou ty lípy nepravidelně řezané, v minulosti špatně ošetřované. Zatéká do nich, rozpadají se, třetina je v havarijním stavu. Jsou to vlastně jen skořepiny. A jen díky tomu, že v těchto místech nejsou silné poryvy větru, tak ty stromy ještě stojí,“ vysvětluje zahradní architekt Ivan Marek.

Právě jeho město pověřilo návrhem obnovy parčíku. „Nemůžeme jen nečinně sedět, když víme, že ty stromy mohou kvůli svému stavu způsobit neštěstí. Máme za to zodpovědnost. Chápu, že někomu vykácení všech lip vadí, ale není jiná možnost,“ řekl starosta Jaroslav Demčák na adresu protestů z řad veřejnosti.

„Rozumím tomu, že třetina lip je havarijní. Ale proč se musí kvůli tomu pokácet i ty další? Vždyť ty se tam mohou nechat,“ poukazuje například Petr Hrůša.

Podle Marka se ale na lípy před bazilikou musí pohlížet jako na součást kulturní památky. „V tomto případě jde o součást architektury, má to ucelenou koncepci. Nestejnověké stromy by tu působily divně. To je jako udělat novou fasádu jen zepředu a boky nechat, protože tam ta omítka ještě tolik nepadá.“

Výměna musí proběhnout najednou

Někteří Hejničtí zase požadovali, aby výměna stromů proběhla alespoň na etapy, aby zásah nebyl tak razantní. To ale město odmítá. „Určitě tu není nikdo, koho by kácení těšilo. Ale právě proto musí výměna proběhnout najednou. Kdybychom to dělali na etapy, tak ten parčík bude čtyři pět let stále rozkopaný,“ řekl zastupitel Kryštof Špidla.

Současné lípy by měly nahradit už vzrostlé, čtyři metry vysoké lípy srdčité. Takhle vysoké mají být proto, aby se pohled na kostel co nejvíc blížil tomu současnému. Ani to však neušlo kritice. „Vysazovat takhle velké stromy je problematické. Kolik z nich to přežije? Navíc to je hodně drahé. Lepší by byly menší stromky, ty se i lépe uchytí,“ řekl při veřejné debatě jeden z místních.

Firmu, která má kácení a výsadbu provést, už má radnice vybranou. Teď jen čeká na povolení od dalších úřadů. Teoreticky do prosince by tak lípy měly z parčíku zmizet.