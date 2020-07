Voda v hejnickém koupališti zezelenala. Podle starosty za to může sliz

Zelený nádech navíc dostala voda v přírodním koupališti jen pár dní poté, co ho město připravilo a napustilo pro letošní sezonu. „Voda nemá normální barvu, je extrémně zelená. Důvodem je, že nějaká dobrá duše dala dítěti dětský sliz, který vzalo do vody a tím zamořilo celé koupaliště. Nejde to z vody dostat, je to jak žabí sliz, který honíte sem a tam,“ popsal Demčák, jenž k incidentu natočil video na svůj Facebook.

Ve středu se podařilo Hejnicím koupaliště již z 95 procent napustit. „Je to díky obětavosti našich správců, kteří minulou noc čistili vypouštějící se nádrž po kontaminaci zelenou látkou a během celé dnešní noci zase čistili přítok a síto,“ uvedl Demčák.

Starosta se přitom ještě v pondělí po incidentu domníval, že koupaliště se bude až dva dny vypouštět a jeho opětovné naplnění vodou z potoka může trvat až pět dnů. „Navíc se může stát, že koupaliště nakonec nenapustíme, jelikož mají přijít tropy a může chybět voda,“ upozornil na začátku týdne Demčák. „Je to obrovská škoda, ale nikdo se přeci nechce koupat, aby byl zelený až za ušima.“

Podle Demčák bude také chvíli trvat, než se voda ohřeje na příjemnou teplotu. „Někdo nám znehodnotil dvouměsíční práci. Můžeme začít znova,“ zlobil se starosta.

Ačkoliv by měla být „matlavá“ hračka zdraví bezpečná, například před dvěma lety přišlo prostřednictvím evropského systému varování před nebezpečnými výrobky RAPEX hlášení z Francie, Malty nebo Lotyšska, aby prodejci některé slizy stáhli z obchodů.

Nejčastějším důvodem stažení bylo příliš vysoké uvolňování boru, které v extrémním případě překračovalo platný limit téměř 30krát. Jednalo se ale také o případy vysokého obsahu fenolu, arzenu nebo olova.

Česká obchodní inspekce loni provedla padesát pět kontrol slizů. U čtyřiceti pěti z nich zjistila minimálně jedno porušení zákona. Nejčastějším porušením bylo chybějící označení CE, kterým musí být výrobek opatřen. Toto označení představuje prohlášení, že výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům. Bez tohoto označení nemůže být výrobek uveden na trh. Prodejci museli zjednat nápravu a zaplatili pokuty.