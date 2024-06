Liberec přitvrdí v boji s hazardem, ve městě zůstanou jen tři kasina

Zastupitelé Liberce rázným způsobem zařízli hazard, když zpřísnili předchozí vyhlášku. Nově nebudou moci vznikat kasina a herny v okruhu dvě stě metrů od terminálu městské hromadné dopravy a ve stejné vzdálenosti od ubytoven, azylových domů nebo nocleháren.

Zákaz bude platit i kolem sedmi desítek domů, bez ohledu na vlastníka, v nichž žijí nebo se zdržují lidé závislí na hazardu. Současných provozovatelů kasin se vyhláška nedotkne, protože mají povolení na další dva až tři roky.

„Počítáme, že na přelomu let 2026 a 2027, kdy se naplno projeví účinky nové vyhlášky, zůstanou v Liberci tři herny, a to za předpokladu, že se do té doby nezaregistrují nové herny. Nyní mají provozovatelé přes dva roky na to, aby se přizpůsobili našim podmínkám, a ne my jim,“ uvedl předkladatel návrhu a náměstek primátora Ivan Langr.

Místo 28 milionů přibude do rozpočtu jen 9

Město s regulací hazardu začalo v roce 2011 a tehdy bylo možné provozovat hazardní hry na sto padesáti čtyřech místech, ze kterých do rozpočtu plynuly nemalé peníze. Nyní má Liberec z hazardu 28 milionů korun ročně, s přísnější vyhláškou vybere kolem devíti milionů.

Novelizovaná vyhláška záměrně cílí také na dvě ohrožené skupiny a sice na sociálně slabé a mladistvé. Proto hernu nepůjde otevřít v okruhu sto padesáti metrů od základních a středních škol a v okruhu do dvou set metrů od úředních budov města, jako jsou úřad práce nebo krajský úřad.

„Nezakazujeme kasina, ale přizpůsobujeme prostředí, kde ta kasina chceme a kde ne,“ řekl při projednávání vyhlášky Langr. Původní verze vyhlášky byla podle magistrátu příliš mírná, navíc ministerstvo vnitra ji označilo za diskriminační. Přepracovaná verze už splňuje veškerá kritéria, ale je mnohem přísnější vůči provozovatelům heren.

„Nám se do ní podařilo prosadit nové kritérium, a to je okruh kolem terminálu MHD Fügnerova. Je to místo, které je hazardem nejvíc ohrožené, protože se tam stahuje největší množství lidí, a doposud ve vyhlášce chybělo,“ uvedl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer.

Všichni zastupitelé ale pro novou vyhlášku ruku nezvedli. „Regulujete něco, co je dnes přísně regulováno a změna vyhlášky nezasáhne hráče na internetu,“ míní další opoziční zastupitel Martin Hoza, který byl proti. Pro přísnější regulaci hazardu nakonec hlasovalo sedmadvacet zastupitelů z třiceti čtyř.