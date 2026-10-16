Nová základna v Turnově už slouží. K záchranářům se přidali hasiči a policisté

„Společné zázemí a přímý výjezd na hlavní silnici jim usnadní spolupráci i cestu k lidem, kteří potřebují pomoc,“ popsal hejtman Martin Půta.
„Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje začala v nových prostorech sloužit již v polovině září a nyní se přidávají i hasiči a policisté. Areál nabízí garáže pro zásahová vozidla, pracovní a odpočinkové prostory i zázemí pro výcvik,“ nastínila krajská mluvčí Andrea Fulková s tím, že výstavba vyšla na necelých 265 milionů korun. Z toho sto milionů pokryla státní dotace, zbytek zaplatil Liberecký kraj.
Na hasičské stanici ve výjezdovém centru bude vždy sloužit minimálně šest turnovských hasičů. K dispozici mají také speciální kynologické vozidlo či terénní šestikolku. V loňském roce tamní jednotka zasahovala u více než pěti stovek případů, o požár se jednalo v téměř 70 z nich.
Turnovští zdravotníci vyjíždějí každoročně zhruba k šesti tisícům pacientů. Na nové základně slouží nepřetržitě vždy tři posádky.
„Nové důstojné prostory pro svou práci si Turnovští opravdu zasloužili. Nároky na provoz zdravotnické záchranné služby se postupně mění a nová základna jim zcela odpovídá,“ přiblížil ředitel krajských záchranářů Luděk Kramář.
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Hasiči, zdravotníci i policisté na jednom místě. V Turnově mají moderní základnu
Kromě zázemí pro záchranáře jsou součástí nové budovy i prostory pro mytí a dekontaminaci vozidel či pro skladování zdravotnických plynů. „Důležité je pro nás také to, že budova umožňuje přizpůsobit provoz mimořádným situacím, v případě potřeby zde mohou být dva zcela oddělené a na sobě nezávislé provozy,“ dodal Kramář.
Stanici využijí také policisté, konkrétně oddělení silničního dohledu, které v Turnově nahrazuje chybějící dálniční policii. Přesun na Vesecko hlídkám zkrátí dojezdové časy k případům na páteřních komunikacích.
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3. září 2026