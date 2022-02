Čeští borci zabojují před Schwarzeneggerem o titul nejsilnějšího hasiče světa

Obletí půlku světa, aby před očima herce a politika Arnolda Schwarzeneggera zvedli ze země více než stokilovou kládu.

Čeští hasiči se v březnu zúčastní závodu o nejsilnějšího hasiče světa na proslulém Arnold Sports festivalu. Do hlavního města státu Ohio na festival ročně zavítá 200 tisíc lidí, z toho přes 22 tisíc sportovců z 80 zemí světa.

Do závodu se nedá přihlásit, ani kvalifikovat. Organizátoři bedlivě sledují výkony sportovců na mezinárodních soutěžích. A na Arnold Sports festival si pozvou jen ty nejlepší. Letos vybrali i Miroslava Šína z hasičského sboru Moravskoslezského kraje a Jana Pipiše z hasičského sboru Libereckého kraje.

To, že se organizátoři obrátili s pozvánkou právě na ně, není náhoda. Sedmačtyřicetiletý Miroslav Šín má na svém kontě mnohé úspěchy, například zlatou medaili v silovém trojboji ze Světových policejních a hasičských her ze Sydney nebo z Jižní Koreje.

Pětadvacetiletý Jan Pipiš vítězí v extrémních hasičských závodech, nedávno přivezl dvě zlaté medaile z mistrovství Evropy v Hannoveru a na mistrovství světa v Americe se svým časem zapsal do klubu šampionů.

Nejsilnější hasič světa je jedna ze soutěží na festivalu, které se letos zúčastní třináct profesionálních hasičů z celého světa. Jan Pipiš pojede jako náhradník, kdyby některý ze závodníků nemohl na poslední chvíli odstartovat.

20. července 2021

„Nepočítám s tím, že bych nezávodil. Trénuju tak, abych byl připravený, kdyby náhodou někdo nedorazil. Věřím tomu, že šanci dostanu, a pak jim ukážu, co v sobě mám,“ neskrývá Pipiš své odhodlání.

Denně trénuje se stejnou vervou jako Miroslav Šín, který má své místo v závodě jisté. Motivují se navzájem. „Každý večer probíráme, jaké jsme měli ten den výsledky a co bude zítra. Manželky z nás mají radost, protože se spolu bavíme pomalu víc než s nimi,“ směje se Šín.

O tom, jaké disciplíny na ně v Ohiu čekají, se dozvěděli asi dva měsíce před závodem. Zvedání více než stokilové klády ze země, mrtvý tah v délce 60 sekund s více než 200kilovým závažím, běh s pytlem písku přes rameno a přitahování závaží na laně.

To jsou jiné disciplíny, než na jaké jsou z extrémních závodů zvyklí. Zdvih klády je pro ně úplnou novinkou, nejvíc si naopak věří v mrtvém tahu.

Někteří závodníci váží 150 kilogramů

„Ty tři disciplíny jsou úplně něco jiného než silový trojboj, na který jsme dosud trénovali. Proto jezdíme za Jirkou Tkadlčíkem,“ říká Pipiš.

Tkadlčík si z obdobných závodů v minulosti odvezl několik zlatých medailí. Hasiči nenechali nic náhodě a požádali jej o pomoc s přípravou. Podle Šína se mohou této soutěže zúčastnit jen profesionální hasiči ve službě. Letos mu tak budou konkurovat kolegové z Ameriky, Kanady nebo Irska.

„Dívali jsme se na závodníky a někteří z nich jsou opravdu řízci. Říkal jsem si, že to ani nemohou být výjezdoví hasiči, protože tak velké obleky snad ani nedělají! Já mám 120 kilo a tam budou i 150kiloví chlapi,“ konstatuje Šín, který v tuzemsku patří mezi statnější hasiče.

Váhové rozdíly závodníků hrají v některých disciplínách zásadní roli. Pětadevadesátikilový Pipiš by díky své nižší váze mohl někde excelovat, jinde bude zákonitě horší. „Třeba log lift bude oříšek. Ta kláda, co budu zvedat nad hlavu, váží víc než já,“ upozorňuje.

Většina disciplín je časově omezená, jen běh s více než stokilovým pytlem přes rameno limit nemá. Závodník poběží na nejdelší možnou vzdálenost jakou zvládne.

„Nejedeme do Ameriky se skloněnými hlavami, jedeme to tam vyhrát,“ míní Miroslav Šín. Vzápětí dodává, že kdyby se dostali do první pětky, byl by to skvělý výkon. „Ale koho zajímá páté místo, že jo?“ ptá se s úsměvem, aniž by čekal odpověď.

Do USA poletí jen na otočku

Náklady na cestu i s intenzivní tříměsíční přípravou odhadují na 80 až 100 tisíc korun. Částečně jim přispěly hasičské sportovní kluby, kamarádi a známí, něco si hradí sami. Za oceán se vydají 3. března, hlavní závod začne 6. března. O dva dny později se vracejí domů, respektive do práce.

Arnold Sports festival je po soutěži Mr. Olympia považovaný za nejvýznamnější událost ve světě kulturistiky. Každoročně zde probíhá několik desítek sportovních a silových soutěží i přehlídek. Kultovní akci má od roku 1989 na svědomí filmový představitel Terminátora Arnold Schwarzenegger.

„Arnold byl na všech závodech od začátku do konce. Hasiče tam berou jako prestižní povolání a docela si jich váží. Takže doufáme, že se s ním uvidíme – je to můj obrovský sen. Arnold je člověk, kvůli kterému jsem začal před mnoha lety cvičit, to ještě Honza nebyl na světě,“ směje se Šín.

A Pipiš se přidává: „Je to jedna z největších akcí, kam se můžeme dostat. Covid nám vzal spoustu závodů a možností, neměli jsme moc motivace ke cvičení. A tohle nás nakoplo. Dva měsíce pokračujeme v tvrdé přípravě, přece jen budeme závodit před Arnoldem...“