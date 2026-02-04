V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

K požáru v prodejně elektra v nákupním centru Géčko v Růžodole vyjížděli ve středu ráno hasiči. Sedm lidí před plameny uteklo, pět z nich se nadýchalo kouře.
Hasiči v Liberci vyjížděli k požáru v nákupním centru Géčko. Pět lidí se nadýchalo kouře. (4. února 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Příčinou požáru byla zřejmě závada na elektrozařízení, kouř spustil automatický protipožární systém, který zahájil hašení ještě před příjezdem hasičů.

Požár v nákupním centru byl na operační středisko ohlášen krátce po 09:30, na místo vyjelo pět jednotek. „Když dorazily na místo, byl požár uhašený, prostor byl ale silně zakouřený,“ řekla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Čtyři lidé museli do nemocnice

Hasiči prostor s použitím přetlakové ventilace odvětrali a termokamerami prodejnu zkontrolovali. „Pomáhali také s vynášením zboží z prodejny a nasadili jsme i speciální vysavač, abychom odsáli hasební vodu,“ dodala Benešová. Celý zásah trval zhruba hodinu.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Michaela Georgieva zdravotníci na místě ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali kouře. „Čtyři z nich jsme převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ dodal.

