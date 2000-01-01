náhledy
Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se stovkám diváků naskytla velkolepá podívaná.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Historie nevšední tradice se v obci píše od roku 1985. Iniciátorem byl tehdejší starosta sboru František Pavelka starší, který se inspiroval návštěvou Křižíkovy fontány v Praze.
Společně s Hubertem Hatwigem z Weiskollmu poté společně uvedli fontánu v život.
Kromě domácích hasičů se zapojily i sbory Horní Libchava, Slunečná, Velká Bukovina, Kamenický Šenov nebo Česká Lípa.
K dosažení pestrých barev použili pořadatelé LED světla, která měla časový kód.
Během představení hrála Vltava, druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany.
Hasiče vedl „dirigent“, který měl v ruce světelná ukazovátka (vzadu bílé a červené světlo).
Novinkou byly čtyři středové proudy, které stříkaly vodu z prostředku nádrže.
