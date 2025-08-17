|
OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou
Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let
V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....
Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějícího náklaďáku trefily chodce
Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...
Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela
Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...
Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra
Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....
Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví
Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...
Česká Bouda v Jilemnici je opět v provozu, ubytovává sportovce i rodiny
První hosty přivítal hotel Česká Bouda Jilemnice. Město bývalý hotel Sumó odkoupilo a zrekonstruovalo za necelé čtyři miliony korun. Od investice si slibuje zvýšení cestovního ruchu.
Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval
Dal mu ruce kolem krku, spojil je jako při škrcení. Zákrok jabloneckého kapitána Nemanji Tekijaškiho na slávistu Ivana Schranze měl sudí Karel Rouček posoudit jako faul a nařídit pokutový kop. V...
Byli jsme proti Spartě strašně bojácní. Nedovedu si to vysvětlit, litoval Hlavatý
Do zápasu se Spartou chtěli fotbalisté Slovanu Liberec vletět sebevědomě, protože bodově se jim v úvodu ligové sezony dařilo. Jenže místo toho nabídli fanouškům na téměř vyprodaném stadionu U Nisy v...
Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců
Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.
Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul
Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....
Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?
Vzpomenete si? Je to dávno, víc než šestnáct let. Duben 2009. Mladá Boleslav tehdy dorazila do Edenu za vedoucí Slavií a pořádně ji potrápila. Remizovala 3:3, ale klidně mohla atraktivní duel vyhrát,...
OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou
Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se...
Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají
Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...
Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno
Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...