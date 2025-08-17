OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou

Jan Pešek
  17:53
Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se stovkám diváků naskytla velkolepá podívaná.
Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025) Hasičská fontána v Novém Oldřichově (16. srpna 2025)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
