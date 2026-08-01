„Volba vytvořit Igráčka Krakonoše byla jednoznačná – ikoničtější postava spojená s Krkonošemi snad ani neexistuje. Jan Nepomuk hrabě Harrach pak patří k osobnostem, které významně ovlivnily minulost regionu a svým odkazem zasahují i do jeho současnosti,“ přiblížil historik a modelář Miroslav Svoboda, autor obou speciálních postaviček.
Právě hrabě Harrach přivezl do Krkonoš první lyže ze svého pobytu v Norsku. Původně měly sloužit hlavně lesním dělníkům při pohybu v zasněžených horách, velmi rychle si ale získaly oblibu i dalších lidí, kterou podpořila Harrachova vlastní výroba. Harrach byl významný i pro své vlastenectví.
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„Podporoval například vydávání českých časopisů a významně přispěl na stavbu Národního divadla. Osobnost Jana Nepomuka hraběte Harracha si proto bezesporu zaslouží připomenutí i v podobě Igráčka,“ doplnil Svoboda a prozradil, že figurka v ruce drží právě lyže. Kromě figurek je kulturní centrum doplněné také o hrací koutek a soutěž o Igráčkova auta.
„Igráček je už půl století kamarádem našich nejmenších. Je značkou s mimořádně silnou tradicí, která si stále nachází cestu k novým generacím dětí,“ uvedl Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO, která Igráčky vyrábí. Podle něj figurky oslovují i dospělé, a to třeba jako sběratelský předmět nebo nostalgickou vzpomínku na dětství.
Speciální figurky Krakonoše a hraběte Harracha jsou neprodejné. Jako suvenýr si ale lidé mohou pořídit Igráčka v podobě skokana na lyžích, speciální edici vytvořenou přímo pro Harrachov.
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„Figurka odkazuje na silnou sportovní tradici města,“ popsal Kotík. Kromě Krakonoše lidé mohou na výstavě spatřit Igráčky různých zaměstnání jako záchranáře, policistu, hasiče či pošťáka. K vidění je také třeba sanitka, policejní vůz, vlakový terminál či pekařství.
Výstava je otevřená v srpnu od pondělí do soboty od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Otevírací dobu v září organizátoři ještě upřesní. Vstupné na výstavu je dobrovolné.