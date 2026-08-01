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Igráček Krakonoš dorazil do Harrachova. Výstava představuje 50 let legendární české hračky

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  13:52
Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově k vidění na výstavě v Harrachově. Padesátiletou historii oblíbené české hračky mohou lidé spatřit od soboty 1. srpna do 30. září v tamním Kulturním centru Kino. Návštěvníci na putovní výstavě Fenomén Igráček uvidí figurky ze 70. let i nejnovější typy. Speciálně pro krkonošskou výstavu tam kromě Krakonoše připravili také hraběte Harracha.

„Volba vytvořit Igráčka Krakonoše byla jednoznačná – ikoničtější postava spojená s Krkonošemi snad ani neexistuje. Jan Nepomuk hrabě Harrach pak patří k osobnostem, které významně ovlivnily minulost regionu a svým odkazem zasahují i do jeho současnosti,“ přiblížil historik a modelář Miroslav Svoboda, autor obou speciálních postaviček.

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově vidění na výstavě v Harrachově.
Kromě Krakonoše lidé mohou na výstavě spatřit Igráčky různých zaměstnání jako záchranáře, policistu, hasiče či pošťáka.
Kromě Krakonoše lidé mohou na výstavě spatřit Igráčky různých zaměstnání jako záchranáře, policistu, hasiče či pošťáka.
Výstava je otevřená v srpnu od pondělí do soboty od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin.
5 fotografií

Právě hrabě Harrach přivezl do Krkonoš první lyže ze svého pobytu v Norsku. Původně měly sloužit hlavně lesním dělníkům při pohybu v zasněžených horách, velmi rychle si ale získaly oblibu i dalších lidí, kterou podpořila Harrachova vlastní výroba. Harrach byl významný i pro své vlastenectví.

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„Podporoval například vydávání českých časopisů a významně přispěl na stavbu Národního divadla. Osobnost Jana Nepomuka hraběte Harracha si proto bezesporu zaslouží připomenutí i v podobě Igráčka,“ doplnil Svoboda a prozradil, že figurka v ruce drží právě lyže. Kromě figurek je kulturní centrum doplněné také o hrací koutek a soutěž o Igráčkova auta.

„Igráček je už půl století kamarádem našich nejmenších. Je značkou s mimořádně silnou tradicí, která si stále nachází cestu k novým generacím dětí,“ uvedl Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO, která Igráčky vyrábí. Podle něj figurky oslovují i dospělé, a to třeba jako sběratelský předmět nebo nostalgickou vzpomínku na dětství.

Speciální figurky Krakonoše a hraběte Harracha jsou neprodejné. Jako suvenýr si ale lidé mohou pořídit Igráčka v podobě skokana na lyžích, speciální edici vytvořenou přímo pro Harrachov.

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„Figurka odkazuje na silnou sportovní tradici města,“ popsal Kotík. Kromě Krakonoše lidé mohou na výstavě spatřit Igráčky různých zaměstnání jako záchranáře, policistu, hasiče či pošťáka. K vidění je také třeba sanitka, policejní vůz, vlakový terminál či pekařství.

Výstava je otevřená v srpnu od pondělí do soboty od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Otevírací dobu v září organizátoři ještě upřesní. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

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