Harrachov může být centrem lyžařských sportů, dá se tu skákat i běžkovat

„Ve střední Evropě nemáme žádné středisko, kde by se Nordic weekend mohl odehrávat. Harrachov je ideální, dá se tu skákat, běhat na běžkách i dělat závody sdruženářů. Nordic weekend je proto zajímavý i marketingově, z hlediska televizních vysílacích práv. Na tři dny se sjedou dohromady všichni závodníci v těchto disciplínách,“ řekl ředitel závodů FIS Walter Hofer.

Podle něj to chce od Harrachova jediné. Sestavit pětiletý plán, který by měl obsahovat mimo jiné technické úpravy areálu, návrh rozvoje střediska i personální zajištění přípravy závodů. „V dubnu příštího roku budeme v Zürichu sestavovat kalendář pro další sezonu. Bylo by dobré, kdyby se tam Harrachov už objevil,“ dodal Hofer.

Komisaři FIS také při inspekci zhodnotili stav harrachovského areálu. „Závěr je takový, že se nevyplatí dělat pouhou rekonstrukci, která by jen udržela můstky dál v provozu, ale že je potřeba tu vybudovat velké středisko, kterému bude dominovat mamutí můstek. Ten by se měl předělat tak, aby se stal největším na světě. Doteď byl na něm rekord 214 metrů. Po úpravách by se na něm mohlo létat až 250 metrů,“ sdělil Stanislav Slavík, mezinárodní rozhodčí skoků na lyžích a harrachovský patriot.

Potenciál Harrachova vyzdvihl i ředitel výstavby můstků FIS Hans Martin Renn. „Jsou jen dvě místa na světě, kde jsou vedle mamuta i další můstky. A to Planica ve Slovinsku a Harrachov. A my chceme, aby se Harrachov stal lídrem v tom, jak má moderní skokanský areál vypadat. Chceme tu posunout i vývoj norem pro technický stav můstků. Harrachov by tak mohl udávat trend do budoucna ostatním skokanským střediskům.“

Starostka: Finanční zátěž bude obrovská

Podle starostky Harrachova Evy Zbrojové je idea FIS na pořádání Nordic weekendů zajímavá a pro město lákavá. „Nicméně, vše je o penězích. Po novém roce by se měla zpracovávat studie přestavby celého areálu a také jeho udržitelnosti. Má z ní vyplynout, kolik rekonstrukce bude stát. Je jasné, že finanční zátěž bude obrovská.“

Před rokem se mluvilo o částce půl miliardy korun. Premiér Andrej Babiš peníze Harrachovu slíbil při tehdejším výjezdním zasedání vlády. „Ty peníze tam pro nás v Národní agentuře pro sport v podstatě jsou. Jen o ně pořád nikdo nepožádal. Dokud nebude hotová studie a nebudeme vědět, kolik přesně modernizace areálu bude stát, ani to není možné. Nicméně předpokládám, že v druhé polovině příštího roku už by ta žádost měla odejít,“ řekl Slavík.



Někteří zastupitelé Harrachova se komisařů dotazovali, zda i FIS může areálu finančně pomoci. To ale podle Hofera není možné. „FIS není soukromá firma a vše co vyděláme, dáváme národním svazům. My můžeme pomoci různými expertizami, strategiemi, ale vůle tu něco změnit musí přijít od vás. Především od české vlády, protože je jasné, že nikdo jiný než stát takovými prostředky nedisponuje.“